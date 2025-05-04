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Azzam el-Ahmed FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Oldu

Azzam el-Ahmed, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yeni Genel Sekreteri olarak göreve başladı.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 00:34
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 00:34
Azzam el-Ahmed FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Oldu

Azzam el-Ahmed FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Seçildi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreterliği, Azzam el-Ahmed'e emanet edildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, FKÖ İcra Komitesi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında Ramallah'ta toplandı.

Bu toplantıda, FKÖ İcra Komitesi üyesi Azzam el-Ahmed, önceki genel sekreter Hüseyin eş-Şeyh’in yerine geçerek bu önemli görevi üstlendi. Hüseyin eş-Şeyh, yeni atamasıyla Filistin Devlet Başkan Yardımcılığına getirildi.

Cenin şehrinden gelen 78 yaşındaki Azzam el-Ahmed, daha önce çeşitli bakanlık görevlerinde de bulunmuş bir politikacı olarak tanınıyor. Yeni görevinde Filistin halkı için önemli adımlar atması bekleniyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistin...

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi toplantısına katıldı. Toplantı kapsamında, FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreterliği görevine Azzam el-Ahmed seçildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistin...

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi toplantısına katıldı. Toplantı kapsamında, FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreterliği görevine Azzam el-Ahmed seçildi.

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