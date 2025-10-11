BAE'de yakalanan 'Don Vito' ve Hasan Lala Türkiye'ye iade edildi

BAE'de yakalanan 'Don Vito' lakaplı Abdullah Alp Üstün ile Hasan Lala, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre Türkiye'ye iade edildi.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 08:57
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "Don Vito" lakaplı "uyuşturucu baronu" Abdullah Alp Üstün ile kırmızı difüzyon mesajıyla aranan organize suç örgütü üyesi Hasan Lala'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yakalandığını ve bu sabaha karşı Türkiye'ye iade edildiklerini açıkladı.

"Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımız, BAE güvenlik birimleri ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan ortak çalışmalar sonucu 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'CHROOKE' suç örgütü elebaşı 'Don Vito' lakaplı Abdullah Alp Üstün isimli şahıs ile 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu madde ithal etme ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından kırmızı difüzyon (acil yakalama) mesajı ile uluslararası seviyede aranan ve Abdullah Alp Üstün organizasyonu içerisinde mali ve finansal işlemlerden sorumlu olan Hasan Lala isimli şahısların Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalanmaları ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Operasyona EGM Havacılık Daire Başkanlığı ile Özel Harekat Başkanlığı'nın da destek sağladığını belirten Yerlikaya, "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Uluslararası işbirliğimizle organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "Don Vito" lakaplı "uyuşturucu baronu" Abdullah Alp Üstün ile kırmızı difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü üyesi Hasan Lala'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yakalanmalarının ve bu sabaha karşı Türkiye'ye iade edilmelerinin sağlandığını duyurdu.

