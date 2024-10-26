BAE'nin Ankara Büyükelçiliği Dostluk Maçı Düzenledi

BAE'nin Dostluk ve Spor Günü Etkinliği

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği, dostluk ve birlikteliği artırmak amacıyla Dostluk ve Spor Günü etkinliği düzenledi. Bu kapsamda, futbol müsabakası gerçekleştirildi.

Etkinliğin Detayları

Gölbaşı Stadı'nda yapılan etkinlikte, BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden milletvekilleri, ampute milli futbolcusu Barış Telli, eski futbolcular, teknik direktörler ve federasyon başkanları yer aldı.

Maçın Bilgileri

Karşılaşmayı Saffet Sancaklı yürütürken, Ünal Karaman beyaz takımı yönetmiştir. Maç öncesinde, TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu gerçekleştirildi.

Başka Kazanan Yok

Karşılaşma öncesi bir konuşma yapan Büyükelçi Zahiri, "Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz, arkadaşlıktan, dostluktan başka kazanan bilmiyoruz. Kazanan dostluk olsun." ifadelerini kullandı.

Maçın başlama vuruşunu yapan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Dostluk kazansın." temennisinde bulundu.

Maç Sonucu ve Ödüller

Karşılaşmayı 7-5 skoru ile kırmızı takım kazanırken, maç sonrasında kupa ve madalya töreni düzenlendi.