BAE'nin 'Yaşam ve Umut 2' Sağlık Konvoyu Gazze Hastanelerine Ulaştı

BAE'nin 'Yaşam ve Umut 2' konvoyu, 'Cesur Şövalye 3' kapsamında Gazze hastanelerine tıbbi yardım ve ilaç ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 22:44
BAE'nin 'Yaşam ve Umut 2' Sağlık Konvoyu Gazze Hastanelerine Ulaştı

BAE'nin 'Yaşam ve Umut 2' sağlık konvoyu Gazze'ye ulaştı

Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait bir sağlık konvoyunun, İsrail saldırıları ve ağır insani krizle boğuşan abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki hastanelere ulaştığı bildirildi. Haberi, BAE resmi ajansı WAM duyurdu.

Konvoyun amacı ve kapsamı

WAM’a göre konvoy, “Cesur Şövalye 3” Operasyonu kapsamında yürütülen “Yaşam ve Umut 2” girişiminin parçası olarak bölgeye gönderildi. Konvoyun hedefi, Gazze’deki hastaneleri desteklemek ve yaralıların tedavisinin sürdürülmesini sağlamak amacıyla çeşitli ilaçlar ve tıbbi malzemeler ulaştırmak.

Yetkililerin açıklamaları

BAE Sahra Hastanesi Müdürü Dr. Abdurrahman Hamed el-Aryani, hastanenin Gazze’deki sağlık sektörünü desteklemeye yönelik tıbbi yardımlarını sürdürdüğünü belirtti. Aryani, son konvoyun "Filistinli kardeşlerin acılarını hafifletmek ve sağlık sektörünün bu zor koşullardaki dayanıklılığını artırmak için çeşitli ilaçlar ve tıbbi malzemeler içerdiğini" ifade etti.

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı Hastaneler Genel Müdürü Dr. Muhammed Zakut ise BAE’nin insani rolünü övdü. Zakut, hastanelere ulaştırılan yardımların "hastalar ve yaralılar için verilen sağlık hizmetlerine nitelikli katkı sağladığını, en zor koşullarda Gazze halkıyla gerçek bir dayanışmayı yansıttığını" belirtti ve desteğin ilaç ile tıbbi malzeme sıkıntısının derinleştiği bir dönemde geldiğine dikkati çekti.

Operasyonun arka planı ve insani bilanço

“Cesur Şövalye 3” Operasyonu, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid’in himayesinde 5 Kasım 2023’te başlatılmış; Gazze’nin en çok etkilenen bölgelerine gıda ile tıbbi yardım ulaştırmayı amaçlamıştı.

Haberde ayrıca, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD desteğiyle Gazze’de yürüttüğü saldırılar sonucunda ağır insani kayıplar yaşandığı vurgulandı. Saldırılar sonucu, çoğunluğu kadın ve çocuk 62 bin 622 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 673 kişi yaralandı. Ayrıca 9 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve 114’ü çocuk olmak üzere 281 kişi kıtlık nedeniyle yaşamını yitirdi. Uluslararası Adalet Divanı’nın durdurma çağrı ve kararlarına rağmen saldırıların sürdüğü belirtildi.

Konvoyun ayrıntıları, Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’nde düzenlenen basın toplantısında duyuruldu.

