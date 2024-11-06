Bağcılar'da Annesini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

Ali Sayan'a Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde annesi Havva Sayan'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Ali Sayan, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmaya, sanığın tutuklu haliyle Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılım sağladı. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen bir avukat da duruşmada yer aldı.

Son Sözünde Olayı Bilerek Yapmadığını İddia Etti

Mahkeme heyeti, duruşma sırasında sanığa son sözünü sordu. Ali Sayan, annesini öldürme eylemini bilerek yapmadığını savundu.

Mahkeme Kararı

Davanın sonucunda sanık, ‘üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan da 6 ay hapis cezası aldı.

Olayın Ayrıntıları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 25 Eylül 2022 tarihinde maktul Havva Sayan'ın vücudunda 13 kesici ve delici alet yarası tespit edildi. Bu yaralardan 8'inin öldürücü nitelikte olduğu bildirildi. Sanık Ali Sayan'ın annesini kesici alet kullanarak en az 13 kez yaraladığı, bu eylemin sonucunda maktulün hayatını kaybettiği ifade edildi.

İddianamede, Ali Sayan için ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek üst soydan akrabayı kasten öldürme’ ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.