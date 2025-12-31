DOLAR
Bağlamış: 2026'da Rekabet Gücü Artan Bir Kayseri İçin Kararlıyız

KTB Başkanı Recep Bağlamış, 2025'in son gününde 2026 için Kayseri'nin rekabet gücünü artırma ve sürdürülebilir üretimi destekleme kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:16
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış'ın yeni yıl mesajı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 2025 yılının son gününde yaptığı yazılı açıklamada, yeni yılın hayırlara vesile olmasını diledi.

"Yeni bir yıla girerken; 2026 yılının ülkemize, milletimize ve iş dünyamıza sağlık, huzur, bereket ve başarı getirmesini temenni ediyorum."

Başkan Bağlamış mesajında, geride bıraktığımız yıl boyunca Kayseri Ticaret Borsası olarak; üreticilerimizin, tüccarlarımızın ve sanayicilerimizin yanında olmaya, tarım ve hayvancılık sektörümüzün gelişimi için var gücümüzle çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Şehrimizin ekonomik gücünü daha da ileriye taşıma hedefiyle, birlik ve dayanışma içerisinde önemli adımlar attıklarını belirten Bağlamış, "Yeni yılda da sürdürülebilir üretimi destekleyen, katma değeri yüksek ve rekabet gücü artan bir Kayseri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Mesajında ayrıca, "İnancımız odur ki; ortak akıl, güçlü iş birliği ve azimle aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur." sözlerine yer verdi.

Bağlamış, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bu duygu ve düşüncelerle; başta üreticilerimiz ve üyelerimiz olmak üzere, tüm hemşehrilerimizin ve milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, 2026 yılının sağlık, mutluluk ve bol kazanç getirmesini diliyorum."

