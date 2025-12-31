Didim Belediyesi Sağanakta Görev Başında: Ekipler Sahada

Didim Belediyesi gece sağanak yağışa karşı alarma geçti

Ekipler tahliye ve tıkanıklık müdahalesinde yoğun mesai yaptı

Aydın’ın Didim ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, belediye ekiplerini alarma geçirdi. İlçe genelinde oluşabilecek su baskınları ve olumsuzluklara karşı Didim Belediyesi ekipleri gece boyunca sahada görev yaptı.

Yağış öncesi hazırlık, yağış anı ve sonrasında yapılan müdahaleler, Didim Belediyesi’nin tüm birimleri arasında sağlanan koordinasyon sayesinde etkin bir şekilde yürütüldü. Ekipler, ana yol güzergahlarında biriken suyun tahliyesinden, tıkanıklıkların önlenmesine kadar birçok noktada anında müdahalede bulundu.

Gece boyunca sahada görev yapan ekipler, kritik noktalarda drenaj ve tahliye çalışmaları gerçekleştirerek, yollarda biriken suların kısa sürede boşaltılmasını sağladı.

Belediye Başkanı Hatice Gençay konuyla ilgili, "Beklenen yağışlar öncesinde gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık ve yağış süresince ekiplerimiz sahada görev başındaydı. Halkımızın güvenliği ve günlük yaşamın aksamaması bizim için öncelikli. Tüm birimlerimizle koordineli şekilde çalışarak, her duruma anında müdahale ediyoruz. Didim için her zaman görev başındayız" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, yağışlara karşı halkın dikkatli olması gerektiğini belirterek, gerekli tüm önlemlerin alınmaya devam edeceğini bildirdi.

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, BELEDİYE EKİPLERİNİ ALARMA GEÇİRDİ. İLÇE GENELİNDE OLUŞABİLECEK SU BASKINLARI VE OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİDİM BELEDİYESİ EKİPLERİ GECE BOYUNCA SAHADA GÖREV YAPTI.