Didim Belediyesi Sağanakta Görev Başında: Ekipler Sahada

Didim'de gece etkili sağanak yağışa karşı Didim Belediyesi ekipleri sahada; tahliye, tıkanıklık müdahalesi ve koordinasyon sağlandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:43
Didim Belediyesi Sağanakta Görev Başında: Ekipler Sahada

Didim Belediyesi gece sağanak yağışa karşı alarma geçti

Ekipler tahliye ve tıkanıklık müdahalesinde yoğun mesai yaptı

Aydın’ın Didim ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, belediye ekiplerini alarma geçirdi. İlçe genelinde oluşabilecek su baskınları ve olumsuzluklara karşı Didim Belediyesi ekipleri gece boyunca sahada görev yaptı.

Yağış öncesi hazırlık, yağış anı ve sonrasında yapılan müdahaleler, Didim Belediyesi’nin tüm birimleri arasında sağlanan koordinasyon sayesinde etkin bir şekilde yürütüldü. Ekipler, ana yol güzergahlarında biriken suyun tahliyesinden, tıkanıklıkların önlenmesine kadar birçok noktada anında müdahalede bulundu.

Gece boyunca sahada görev yapan ekipler, kritik noktalarda drenaj ve tahliye çalışmaları gerçekleştirerek, yollarda biriken suların kısa sürede boşaltılmasını sağladı.

Belediye Başkanı Hatice Gençay konuyla ilgili, "Beklenen yağışlar öncesinde gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık ve yağış süresince ekiplerimiz sahada görev başındaydı. Halkımızın güvenliği ve günlük yaşamın aksamaması bizim için öncelikli. Tüm birimlerimizle koordineli şekilde çalışarak, her duruma anında müdahale ediyoruz. Didim için her zaman görev başındayız" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, yağışlara karşı halkın dikkatli olması gerektiğini belirterek, gerekli tüm önlemlerin alınmaya devam edeceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

