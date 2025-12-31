Tekirdağ'da Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Anlatıldı

Tekirdağ’da tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve planlı bir yapıya kavuşturulması amacıyla düzenlenen Tarımsal Üretim Planlaması ve Desteklemeler Toplantısı geniş katılımla gerçekleştirildi.

Gündem: İklim, Nüfus ve Jeopolitik Riskler

Programda son yıllarda etkisini giderek artıran iklim değişikliği, nüfus artışı, doğal afetler, göç hareketleri, gıda milliyetçiliği ve jeopolitik riskler gibi tarımsal üretimi doğrudan etkileyen konular ele alındı.

Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda tarımı daha planlı, programlı ve öngörülebilir kılmayı hedefleyen Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi.

Hedefler ve Üretici Odaklı Adımlar

Yeni modelle üretimin yönlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve üreticilerin desteklere daha etkin erişebilmesi amaçlanıyor. Ayrıca programda üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve beklentiler detaylı şekilde tartışıldı.

Soru-cevap bölümünde üreticiler merak ettikleri konuları doğrudan yetkililere iletti; yöneltilen sorular alanında uzman isimler tarafından ayrıntılı olarak yanıtlandı.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Toplantıya Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, bağlı kurum ve kuruluşların yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda üretici katıldı.

