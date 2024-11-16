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Bahadır Yenişehirlioğlu: 'Toplumsal Dayanışma Genç Yaşlarda Başlar'

Bahadır Yenişehirlioğlu, toplumda dayanışma kültürünün genç yaşlarda başlaması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 11:44
Bahadır Yenişehirlioğlu: 'Toplumsal Dayanışma Genç Yaşlarda Başlar'

Bahadır Yenişehirlioğlu: 'Toplumsal Dayanışma Genç Yaşlarda Başlar'

AK Parti Grup Başkanvekili, oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek herkesi 'vicdanın ve insanlığın tarafında saf tutmaya' davet etti. Yenişehirlioğlu, “Vicdan ve merhametin hırpalandığı şu günlerde birleşmeye ve zulüm karşısında tek yürek olmaya ihtiyacımız var.” dedi.

Toplumsal Dayanışma ve Bireysel Gelişim

Yenişehirlioğlu, son kitabı 'Duvarları Yıkmak' aracılığıyla bireysel gelişimin toplumsal gelişime katkısını açıkladı. Günümüzde insanların arasına örülen duvarlara dikkat çeken Yenişehirlioğlu, “Negatif yönleri minimize edip pozitif yönleri maksimize etmeliyiz.” şeklinde konuştu.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Türk milletinin tarih boyunca sergilediği birlik ve beraberliğin önemine değinen Yenişehirlioğlu, “İnsan yaşadığı toplumla karşılıklı katkı ilişkisi içindedir.” diyerek, toplumsal barışın korunması gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, bireyin kişisel gelişimini sürdürerek topluma katkı sağlaması gerektiğini belirtti.

Gençlere Hitap: Gönül Köprüleri Kuralım

Yenişehirlioğlu, gençlerin toplumsal dayanışma fikrini benimsemesi gerektiğini dile getirerek, “Genç kalarak sürdürebileceğiniz en büyük miras toplumsal dayanışmadır,” ifadesinde bulundu. “Gençler, merhabayı çoğaltmalı ve gönül köprüleri kurmalıdır.” diyerek gençlere tavsiyelerde bulundu.

Filistin ve Uluslararası Duyarlılık

Filistin'deki insanlık dramına değinen Yenişehirlioğlu, “Sokaklarda gözyaşlarının feryadı gök kubbeyi çınlatıyor.” uyarısında bulunarak insanlığın vicdanına seslendi. “Bütün insanlığın silkelenmesi ve uyanması gerekiyor,” dedi.

Sonuç: Eğitim ve Gelecek

Kendileri için gençlere ışık tutacak bir sorumluluk bilincinin önemine vurgu yapan Yenişehirlioğlu, “İlim ve irfanla donanmış nesiller bizim kurtuluşumuzdur.” şeklinde uyarıda bulundu. Gençlerin eğitimine dair azimlerinden bahsederken, “Daima yanlarında olacağız.” diyerek destek sözü verdi.

Yazarın yeni kitabı 'Duvarları Yıkmak', Timaş Yayınları aracılığıyla okuyucularla buluştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Grup Başkanvekili, oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, kaleme aldığı son kitabı...

AK Parti Grup Başkanvekili, oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, kaleme aldığı son kitabı "Duvarları Yıkmak" üzerinden bireysel gelişimin toplumsal gelişime nasıl katkı sunacağını, bireyin topluma karşı görevlerini AA muhabirine anlattı.

AK Parti Grup Başkanvekili, oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, kaleme aldığı son kitabı...

AK Parti Grup Başkanvekili, oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, kaleme aldığı son kitabı "Duvarları Yıkmak" üzerinden bireysel gelişimin toplumsal gelişime nasıl katkı sunacağını, bireyin topluma karşı görevlerini AA muhabirine anlattı.

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