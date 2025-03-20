Bahçeli'den Çarpıcı Açıklama: PKK'nın Feshi İçin Tarih Verdi

Bahçeli, PKK'nın kongresini 4 Mayıs 2025'te Malazgirt'te toplamasını ve fesih tartışmalarına son vermesini istedi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 18:18
Bahçeli'den Çarpıcı Açıklama: PKK'nın Feshi İçin Tarih Verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Bahçeli, "Bizim teklifimiz 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK’nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, terörle mücadeleye yönelik yaklaşımın yanı sıra, PKK'nın geleceği açısından da önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bahçeli'nin çağrısı, özellikle Türkiye'nin savunma politikaları ve iç güvenliği üzerine yapılan tartışmalarda önemli bir yer tutacak gibi görünüyor.

Bakalım, Bahçeli'nin önerisi, PKK içindeki tartışmaları nasıl etkileyebilir ve bu süreçte Türkiye'nin iç güvenlik stratejileri nasıl şekillenecek?

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