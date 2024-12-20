Bahçeli'den DEM Parti'nin İmralı Ziyareti Talebine Destek

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin önemli ifadelerde bulundu. Bahçeli, "Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur," dedi.

2025 Bütçe Görüşmeleri Sırasında Açıklamalar

Bahçeli, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dem Parti'nin İmralı ziyareti talebiyle ilgili olarak, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var," şeklinde yanıt verdi.

Bahçeli ayrıca, 2025 yılına yaklaşırken yüzüğündeki "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını göstererek, "Hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur," şeklinde konuştu.