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Bahçelievler'de Cinsel Saldırı Şüphelisi Tutuklandı

Bahçelievler'de bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 16:40
Bahçelievler'de Cinsel Saldırı Şüphelisi Tutuklandı

Bahçelievler'de Cinsel Saldırı Olayı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, Çobançeşme Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ekim saat 22.00 sıralarında yapılan ihbar üzerine hızlı bir şekilde harekete geçti.

Olayın Detayları

Olay yerine gelen emniyet güçleri, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak darbedilen şüpheli M.A.A.'yı gözaltına aldı. Yapılan sorgulamanın ardından, söz konusu kişi "cinsel saldırı" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Yargı Süreci

Yargılama sürecine tabi tutulan M.A.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bahçelievler'deki bu cinsel saldırı olayı, toplumda büyük yankı uyandırdı.

Yetkililer, benzer vakaların önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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