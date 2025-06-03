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Bahçelievler'de Kontrolden Çıkan Beton Mikseri Devrildi

Bahçelievler'de devrilen beton mikseri nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Yaralı yok, ekipler olay yerinde müdahalede bulundu.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 10:14
Bahçelievler'de Kontrolden Çıkan Beton Mikseri Devrildi

Bahçelievler'de Beton Mikseri Devrildi

Bahçelievler'de meydana gelen bir kaza, sürücülerin dikkatini çekti. Sefaköy Kavşağı'ndan Basın Ekspres Yolu'na doğru giden Ramazan Begik'in kullandığı 34 GSN 284 plakalı beton mikseri, kontrollerinin kaybolması sonucu yol kenarındaki bariyerlere devrildi.

Kazada, şans eseri sürücü yaralanmadı. Olayın hemen ardından, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın olduğu alanda güvenlik önlemleri aldı.

Devrilen araçtan yola dökülen harç ise görevliler tarafından temizlendi. Kaza nedeniyle Sefaköy Kavşağı ve Basın Ekspres Yolu'nda çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu.

Ekipler, vinç yardımıyla aracın kaldırılması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Bahçelievler'de kontrolden çıkan beton mikserinin devrilmesi sonucu yolda trafik yoğunluğu...

Bahçelievler'de kontrolden çıkan beton mikserinin devrilmesi sonucu yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Bahçelievler'de kontrolden çıkan beton mikserinin devrilmesi sonucu yolda trafik yoğunluğu...

Bahçelievler'de kontrolden çıkan beton mikserinin devrilmesi sonucu yolda trafik yoğunluğu oluştu.

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