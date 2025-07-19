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Bahçelievler'de Polis Kılığına Giren İki Hırsız Tutuklandı

Bahçelievler'de, polis gibi davranarak evden çelik kasa çalan iki şüpheli tutuklandı. Kasa içinde altın ve para bulundu.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 12:41
Bahçelievler'de Polis Kılığına Giren İki Hırsız Tutuklandı

Bahçelievler'de, polis kılığına girerek bir evden çelik kasa çalan iki şüpheli tutuklandı. Olay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği titiz bir çalışma ile gün yüzüne çıkarıldı.

Zafer Mahallesi'nde 9 Temmuz'da gerçekleşen yağma olayıyla ilgili olarak yapılan incelemede, şüphelilerin polis yeleği giymiş ve polis şapkası takmış olduğu görüldü. Hırsızların, içerisinde 2.100 dolar, 50 avro, altın bilezik, 5 gram altın, cumhuriyet altını ve 10.000 lira bulunan çelik kasayı alarak bir ikametten ayrıldığı belirlendi.

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, şüphelilerin hırsızlık sırasında evin önüne bir araçla geldiği, ardından polis kıyafetleriyle ikamete girdikleri ve kasayla çıkıp olay yerinden aynı araçla uzaklaştıkları tespit edildi. Şüphelilerin, gittikleri yerin Güngören olduğu ve çelik kasayı burada bıraktıkları öğrenildi. Ardından başka bir araçla bölgeden ayrıldıkları belirlendi.

Polis, zanlıların kullandıkları aracı olaydan bir gün sonra kundaklayarak yaktıklarını saptadı. Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesi sonucu, Esenyurt, Esenler ve Güngören bölgelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, R.B. ve A.B. gözaltına alındı.

Yapılan aramalar sonucunda, uzun namlulu silah ve ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şüpheli tutuklandı.

Bahçelievler'de polis gibi davranarak bir evden içerisinde altın ve para bulunan çelik kasa...

Bahçelievler'de polis gibi davranarak bir evden içerisinde altın ve para bulunan çelik kasa çaldıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda uzun namlulu silah ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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