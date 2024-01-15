Bakan Ali Yerlikaya'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in ailesine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başsağlığı dilemek için Kahramanmaraş'a gitti.

Bakan Ali Yerlikaya'dan şehit ailesine taziye ziyareti
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Hacıkodal Mahallesi'nde şehit ailesini ziyaret etmek için Göksun'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya Vali Mükerrem Ünlüer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman eşlik etti.

ali yerlikaya

Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in ailesine taziyelerini iletmek için Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu çadıra gelen Yerlikaya, baba Hasan, anne Dürdane ve şehidin kardeşlerine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.

ali yerlikaya

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