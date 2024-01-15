Bakan Ali Yerlikaya'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Hacıkodal Mahallesi'nde şehit ailesini ziyaret etmek için Göksun'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya Vali Mükerrem Ünlüer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman eşlik etti.





Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in ailesine taziyelerini iletmek için Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu çadıra gelen Yerlikaya, baba Hasan, anne Dürdane ve şehidin kardeşlerine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.



