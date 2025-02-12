Bakan Bayraktar'dan Türkmen Gazı Tedarikine Tarihi Açıklama

Bakan Bayraktar'dan Türkmen Gazı ile İlgili Açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'dan Türkiye'ye doğal gaz tedarikinin bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Söz konusu tedarik süreci yıl sonuna dek devam edecek ve toplamda 1,3 milyar metreküp doğal gaz Türkiye'deki kullanıcılara sunulacak.

Türkiye'nin Gaz Tedarikinde Tarihi Anlaşma

Bakan Bayraktar, Türkmenistan ile yapılan doğal gaz anlaşmasının, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkiler açısından tarihi bir nitelik taşıdığını ifade etti. "Bu, Türkiye'nin gaz tedarikini çeşitlendirme amacının bir parçası," diyen Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"20 yıldan fazla bir zaman sonra ilk kez boru gazıyla Türkiye, kendi sınırları olmayan bir ülkeden gaz tedariki yapmış olacak. 1 Mart itibarıyla bu aşılmış olacak ve Türkmenistan'dan Türkiye'ye gaz tedarik edilmiş olacak."

Gazın İthalat ve İhracat Çalışmaları

Bayraktar, Türkmenistan'ın İran'a teslim edeceği gazın İran üzerinden swap yoluyla Gürbulak'tan teslim alınacağını belirtti. "Bu anlaşma, gazın maliyetini düşürmek ve daha rekabetçi bir tedarik sağlamak açısından çok önemlidir," dedi.

Çeşitlendirme Çalışmalarımız Devam Ediyor

Bakan Bayraktar, Türkmenistan'ın önemli bir gaz tedarikçisi olduğunu ve bu kaynakların Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasının önemine vurgu yaptı. Hazar Denizi'nin statüsünün, bu projelerin büyük bir kısıtlayıcısı olduğunu söyleyen Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hazar geçişli bir boru hattına sahip olmamız durumunda, Türkiye ve Avrupa için önemli miktarda gaz tedarik edebilme şansımız olacak. Türkiye'nin gaz tedarikini çeşitlendirme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Yeni Anlaşmalar ve Bölgesel İş Birlikleri

Yeni anlaşmaların gündemde olup olmadığına ilişkin soruya Bayraktar, "Gerek ithalat gerek ihracatla alakalı çalışmalarımız sürüyor. Bölgedeki gaz güvenliğine katkı sağlayacak her projeyi desteklemeye devam edeceğiz," dedi. Bayraktar ayrıca, Avrupa'nın gaz beklentilerine karşı hızlı çözümler üretmeye hazır olduklarını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya ziyaretine eşlik eden Bakan Bayraktar, AA muhabirine, Türkiye ile Türkmenistan arasında tarihi olarak nitelendirilen doğal gaz anlaşması konusunda değerlendirmede bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya ziyaretine eşlik eden Bakan Bayraktar, AA muhabirine, Türkiye ile Türkmenistan arasında tarihi olarak nitelendirilen doğal gaz anlaşması konusunda değerlendirmede bulundu.