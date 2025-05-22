Bakan Bayraktar Şam'da Emevi Camisi'ni Ziyaret Etti

Enerji Bakanı Bayraktar'dan Emevi Camisi Ziyareti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Emevi Camisini ziyaret etti.

Heyetle Birlikte Camiyi İnceledi

Emevi Camisi'ne gelen Bayraktar ve beraberindeki heyet, caminin mevcut durumu hakkında Suriyeli yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında Emevi Camisi haziresindeki Meşhed-i Hüseyin, Selahaddin Eyyübi Türbesi ve Türk Havacılık Şehitliği de ziyaret edildi.

Büyükelçi Köroğlu Eşlik Etti

Bakan Bayraktar'a, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu da eşlik etti.

İbadet ve Kardeşlik Vurgusu

Bayraktar, Emevi Camisi'nin ziyaretçi defterine şunları kaydetti: "Şam ziyaretimiz kapsamında Emevi Camisi'ni ziyaret ederek bu kutsal mekanda ibadetimizi yerine getirdik. Komşumuz Suriye'de yıllarca devam eden iç savaşın ardından başlayan yeni döneme şahitlik etmek bizleri ziyadesiyle memnun etti."

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine ve Türkiye halkının desteğine de vurgu yaparak, Suriyeli kardeşlere destek olma konusundaki kararlılıklarını ifade etti. Ayrıca, enerji alanında Suriye'nin ekonomik hayatının normale dönmesi için gereken çabayı göstereceklerini belirtti.

Başkentten Ayrılık

Ziyaretin ardından Bakan Bayraktar ve yanında bulunan heyet, Şam Havalimanı'na geçerek başkentten ayrıldılar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi Camisi'ni ziyaret etti. Emevi Camisi'ne gelen Bayraktar ve beraberindeki heyet, caminin durumu hakkında Suriyeli yetkililerden bilgi aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi Camisi'ni ziyaret etti. Emevi Camisi'ne gelen Bayraktar ve beraberindeki heyet, caminin durumu hakkında Suriyeli yetkililerden bilgi aldı.