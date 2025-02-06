Bakan Ersoy, 6 Şubat Depremi Anma Programı'nda Açıklamalarda Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Malatya'da Konuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'da düzenlenen "6 Şubat Depremi Anma Programı"nda yaptığı konuşmada, devletin deprem sonrası şehirleri inşa ve ihya etme sürecine vurgu yaptı. Konuşmasında, "Devlet olarak şehirleri inşa ve ihya ettik, ediyoruz. Verdiğimiz sözlerin arkasında durduk, duruyoruz. Bunlar zaten, sizlerin bizim üzerimizdeki hakkınızdır, emanet ettiğiniz makamlardaki görevimiz ve sorumluluğumuzdur," sözlerini dile getirdi.

Deprem ve Sonrası

Ersoy, konuşmasında depremin ilk saatlerinden itibaren çalışmanın önemine dikkat çekerek, "Bu milletin bir evladı olarak bir can daha nefes bulsun diye sizlerin yanında durmaya çabaladık," dedi. Ayrıca, "Acaba daha fazlasını yapabilir miydim?" sorusunu kendilerine sıkça sorduklarını belirtti.

İyileştirme Süreci ve Gelecek Hedefleri

Bakan Ersoy, çarpık yapılaşmanın sorumlularına bedel ödetmenin önemine değinerek, toplumun acılarını paylaşmanın gerekliliğine vurgu yaptı. "Bizi ayakta tutacak, bir sonraki güne taşıyacak ilaç bu değildi. Peki, nerede bulduk o ilacı? Birbirimizde bulduk," dedi. Ersoy, yaşanan zorlukların üstesinden gelme konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Birlikte Geleceği İnşa Etmek

Ersoy, "Ağırlığını sizinle taşımaya, acısını sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın daima ifade ettiği gibi, hizmetkarı olduğumuz milletimizden daha önemli bir gündemimiz hiçbir zaman olmayacak," ifadelerine yer verdi.

Katılımcılar

Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya milletvekilleri ve diğer ilgililer katıldı.