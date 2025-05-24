DOLAR
38,77 0%
EURO
44,08 0%
ALTIN
4.201,78 -0,01%
BITCOIN
4.227.441,29 -0,66%

Bakan Ersoy, 'Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul' Sergisini Açtı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul' sergisinin açılışında Necip Fazıl Kısakürek'in mirasına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 20:06
Bakan Ersoy, 'Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul' Sergisini Açtı

Bakan Ersoy'dan Necip Fazıl Kısakürek'e Anlamlı Vurgu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen 'Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul' sergisinin açılışında önemli konuşmalara imza attı. Açılış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NFKKAV Yönetim Kurulu Başkanı Şeyma Kısakürek Sönmezocak ve birçok sanatsever katıldı.

Köklerimizi Hatırlatan Bir Eser

Bakan Ersoy, serginin Necip Fazıl Kısakürek'in daha doğru anlaşılmasına katkı sağlayacağına vurgu yaptı ve "Gerek kendi medeniyetimizde gerekse dünyanın farklı toplumlarındaki kültürün ve sanatın ilerleyişine baktığımızda sürekliliğin önemini çok daha iyi anlıyoruz. Bugün dünya üzerindeki hiçbir toplum, kendinden önce yaşamış kültürlerden bağımsız değildir" dedi.

Necip Fazıl Kısakürek'in Mirası

Ersoy, Kısakürek’in, sadece bir yazar ya da şair olmadığını, aynı zamanda kültürel hafızamızı hatırlatan bir isim olduğunu belirtti. "Necip Fazıl, her türlü baskıya rağmen biz kimiz sorusuna önemli yanıtlar vermiş bir dava adamıdır. Onun duruşu, bu toprakları vatan bilmemizin kaynağıdır" şeklinde konuştu.

Serginin Önemi ve Ziyaret Süresi

NFKKAV Yönetim Kurulu Başkanı Şeyma Kısakürek Sönmezocak, sergide ayrıca Mehmed Kısakürek’in hatırasına yer verdiklerini belirtti. Ayrıca, teknolojinin kullanımıyla ziyaretçilerin Kısakürek'le sanal sohbet edebileceğini ifade etti.

Sergi, 29 Mayıs tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine sunulmaya devam edecek. Açılışta emeği geçen herkese teşekkür eden Sönmezocak, bu projenin hayata geçmesinde Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’a, Halkbank ve Türk Telekom'a özel teşekkürlerini iletti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfınca...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfınca (NFKKAV) Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisi açılış programına katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfınca...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfınca (NFKKAV) Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisi açılış programına katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Soylu: 'Terör Örgütlerinin Kendini Feshetmesi Önemli Bir İştir!'
2
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Tuzlife Otel Açılışında Çankırı İçin Vizyonunu Paylaştı
3
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Tokat İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti
4
Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
5
Almanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması
6
Havza'da 1. Ulusal Kaplıca Sempozyumu Gerçekleştirildi
7
Bosna Hersek'te Türk Mutfağı Haftası Rüzgarı

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!