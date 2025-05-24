Bakan Ersoy, 'Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul' Sergisini Açtı

Bakan Ersoy'dan Necip Fazıl Kısakürek'e Anlamlı Vurgu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen 'Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul' sergisinin açılışında önemli konuşmalara imza attı. Açılış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NFKKAV Yönetim Kurulu Başkanı Şeyma Kısakürek Sönmezocak ve birçok sanatsever katıldı.

Köklerimizi Hatırlatan Bir Eser

Bakan Ersoy, serginin Necip Fazıl Kısakürek'in daha doğru anlaşılmasına katkı sağlayacağına vurgu yaptı ve "Gerek kendi medeniyetimizde gerekse dünyanın farklı toplumlarındaki kültürün ve sanatın ilerleyişine baktığımızda sürekliliğin önemini çok daha iyi anlıyoruz. Bugün dünya üzerindeki hiçbir toplum, kendinden önce yaşamış kültürlerden bağımsız değildir" dedi.

Necip Fazıl Kısakürek'in Mirası

Ersoy, Kısakürek’in, sadece bir yazar ya da şair olmadığını, aynı zamanda kültürel hafızamızı hatırlatan bir isim olduğunu belirtti. "Necip Fazıl, her türlü baskıya rağmen biz kimiz sorusuna önemli yanıtlar vermiş bir dava adamıdır. Onun duruşu, bu toprakları vatan bilmemizin kaynağıdır" şeklinde konuştu.

Serginin Önemi ve Ziyaret Süresi

NFKKAV Yönetim Kurulu Başkanı Şeyma Kısakürek Sönmezocak, sergide ayrıca Mehmed Kısakürek’in hatırasına yer verdiklerini belirtti. Ayrıca, teknolojinin kullanımıyla ziyaretçilerin Kısakürek'le sanal sohbet edebileceğini ifade etti.

Sergi, 29 Mayıs tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine sunulmaya devam edecek. Açılışta emeği geçen herkese teşekkür eden Sönmezocak, bu projenin hayata geçmesinde Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’a, Halkbank ve Türk Telekom'a özel teşekkürlerini iletti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfınca (NFKKAV) Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisi açılış programına katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfınca (NFKKAV) Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisi açılış programına katılarak konuşma yaptı.