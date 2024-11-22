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Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri'ni ve 2025 Bütçesini Anlattı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, festivallerin maliyetlerini ve bakanlığın 2025 bütçesi kapsamında planlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 22:55
Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri'ni ve 2025 Bütçesini Anlattı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Konuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamındaki büyük konserlerin maliyetlerini açıkladı. Bakan Ersoy, bu etkinliklerin belediye konserlerinin ekrana yansıyan maliyetinin 20'de biri kadar olduğunu belirtti.

2025 Yılı Bütçesi Üzerine Görüşmeler

Meclis görüşmelerinde Ersoy, 2025 yılı bütçesi hakkında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Turizm ile ilgili soruların gelmesinden memnuniyet duyduğunu söyleyen Ersoy, "Ocak sonunda yıl sonu TÜİK rakamları açıklanacak. İlerleyen günlerde detaylı bir sunum yapmayı planlıyorum" dedi.

Festival Sanatçı Seçiminde Objektif Kriterler

Türkiye Kültür Yolu Festivallerine katılan sanatçıların seçim kriterleri hakkında konuşan Ersoy, "Sanatçıları seçerken ideolojik bir yaklaşımımız yok; kriterlerimiz çok çeşitli" diyerek, festival sitesinden sanatçıların bilgilerine ulaşılabildiğini vurguladı.

Etkinlik Sayıları ve Festival Maliyetleri

Bakan Ersoy, 7 ay süreyle toplam 16 şehirde 9'ar gün süren festivallerde 6,700 etkinlik düzenlendiğini kaydetti. Ayrıca, büyük sanatçı konserlerinin tüm etkinliklerin yalnızca %2'sini oluşturduğunu açıkladı.

Deprem Bölgesinde Çalışmalar Devam Ediyor

Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından deprem bölgesinde hasar gören 377 vakıf kültür varlığının ihalelerinin yapıldığını, projelerini 2025 sonuna kadar tamamlayacaklarını söyledi.

Yeni Kültür ve Etkinlik Merkezi Müjdesi

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bir arkeoloji müzesi olmadığına dikkat çeken Ersoy, burada bir kültür ve etkinlik merkezi kurulması için planlama yaptıklarını duyurdu.

Formula-1 İçin Görüşmeler Devam Ediyor

Formula-1'in Türkiye'de düzenlenmesi üzerine Ersoy, İstanbul'un bu etkinliği kazanmak için gerekli görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Şeffaflık ve Sanatçı Alımları Üzerine Açıklama

Bir milletvekilinin eleştirilerine yanıt veren Ersoy, "Son 20 yılda yapılan en büyük sanatçı alım sınavında 450 kişi alındı. Yaş ve şeffaflık konularında tüm süreçler net şekilde yürütüldü" dedi.

Devlet Tiyatroları ve TİKA Etkinlikleri

Devlet Tiyatroları'nın oyunlarına yapılan dış hizmet alımı hakkında da bilgi veren Ersoy, bu aşamada yalnızca ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapıldığını belirtti. TİKA'nın ise 2024 yılı içerisinde 1500 proje gerçekleştirileceğini vurguladı.

Sonuç olarak, Bakan Ersoy’un yaptığı açıklamalar, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri ve bakanlığının 2025 vizyonuna dair net bilgiler sundu. Tüm bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, kültürel etkinliklerin ve turizmin gelişimine önemli katkılar sağlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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