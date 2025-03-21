Bakan Ersoy, TÜRKSOY Heyetini Kabul Etti: Nevruz'un Önemi Vurgulandı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Nevruz'un Türk kültüründeki yeri hakkında konuştu ve TÜRKSOY çalışmalarına teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 12:11
Bakan Ersoy, TÜRKSOY Heyetini Kabul Etti: Nevruz'un Önemi Vurgulandı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Nevruz Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevruz Bayramı dolayısıyla Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) heyetini kabul etti. Ziyaret sırasında nefes kesen bir konuşma yapan Bakan Ersoy, nevruzun, Türk kültürünün kadim köklerinden beslenen önemli bir değer olduğunu belirtti.

Nevruz'un Geçmişle Bağlantısı

Ersoy, konuşmasında, "Nevruz, atalarımızın yaşadıkları dünyayla nasıl bütünleştiğini, doğayı ne denli iyi tanıyıp ona nasıl uyum sağladıklarını, hayata verdikleri değeri ve neticede bütün bunları nasıl muazzam bir yaşam biçimine dönüştürdüklerini gösteren binlerce yıllık bir aynadır" ifadelerini kullandı. Bu özel günün, Türk dünyasının kadim geçmişine açılan bir kapı olarak görülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Öne Çıkan Sorumluluklar

Bakan Ersoy, hafızaların daima taze tutulması gerektiğini vurgulayarak, "Bilgi ve birikimlerimizi korumak, onları bugün ve gelecekte yaşatmak elzemdir" şeklinde konuştu. Türk dünyasının öz kimliğini bilmesini sağlamak ve bu değerlere sahip çıkmak noktasında uluslararası arenada da sorumluluklarını yerine getireceklerini belirtti.

Türk Dünyasının Saldırılarına Dikkat Çekti

Teknoloji ve iletişim çağında, birçok ülkenin kendi kültürel değerlerini sahiplenme çabalarına da değinen Ersoy, Türk dünyasının tarihinden koparılmaya çalışıldığını ifade etti. Bu noktada, Türk kültürünün korunmasının önemine vurgu yaptı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri'nden Nevruz Açıklaması

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, nevruzun yalnızca baharın gelişi değil, aynı zamanda Türk'ün bayramı olduğunu belirtti. Raev, bu geleneğin kardeşliği, birliği ve bereketi simgelediğini vurguladı.

Geleneksel kutlamalar

Kabul sırasında Bakan Ersoy'a, filizlendirilmiş buğdaylardan oluşan semeni ve çeşitli ikramlar sunuldu. Ayrıca, durmak bilmeyen bir gelenek olan yumurta tokuşturma geleneği de gerçekleştirildi. Ziyaretin son kısmında, TÜRKSOY heyetindeki sanatçılar, kopuz eşliğinde şarkı söyleyerek kutlamalara renk kattı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevruz Bayramı dolayısıyla Uluslararası Türk Kültürü...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevruz Bayramı dolayısıyla Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) heyetini kabul etti. Kabulde, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev (solda) tarafından Bakan Ersoy'a, filizlendirilmiş buğdaylardan oluşan semeni ile kuru yemiş ve şekerleme tepsisi hediye edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevruz Bayramı dolayısıyla Uluslararası Türk Kültürü...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevruz Bayramı dolayısıyla Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) heyetini kabul etti. Kabulde, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev (solda) tarafından Bakan Ersoy'a, filizlendirilmiş buğdaylardan oluşan semeni ile kuru yemiş ve şekerleme tepsisi hediye edildi.

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