Bakan Göktaş: Aileyi Korumak, Toplumu Koruma Anlamına Geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, aile ve toplum arasındaki bağlantıya dikkat çekerek, aileyi korumanın milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 14:09
Bakan Göktaş: Aileyi Korumak, Toplumu Koruma Anlamına Geliyor

Göktaş, Aile ve Toplum Üzerindeki Etkileri Vurguladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kızılcahamam'da düzenlenen "Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu 8. Türkiye Buluşması"nda önemli açıklamalarda bulundu. Aile ile toplum arasındaki güçlü bağa dikkat çeken Göktaş, "Aile zayıflarsa toplum çözülmeye başlar. Dolayısıyla aileyi korumak, toplumu korumak demektir. Biz aile meselesini milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Kadınların Gücü ve Eğitime Katılımları

Göktaş, eğitimde kadınların rolünün kritik olduğunu, kadınların eğitime katılımının artmasının pozitif değişimlere yol açtığını belirtti. Bugün kadınların eğitim, bilim, sanat ve iş dünyasında önemli başarılara imza attığını söyleyen Göktaş, "Kadınların potansiyelini açığa çıkaracak fırsatları oluşturmalıyız" diye ekledi.

Toplumsal Dönüşüm ve Kadın Hakları

Bakan Göktaş, Türkiye'de son 23 yılda kadın hakları ve eşitliği için devrim niteliğinde sosyal politikaların hayata geçirildiğinin altını çizdi. Anayasa ve temel kanunlarda pozitif ayrımcılığı destekleyici düzenlemelere dikkat çekerek, kadınların toplumsal, siyasal ve ekonomik hayatta eşit fırsatlara sahip olmasının güvence altına alındığını belirtti.

2024-2028 Kadının Güçlenmesi Planı

Bakan, 2024-2028 dönemi için hazırlanan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile kadınların ve kız çocuklarının eğitime erişimlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalardaki hedefleri açıkladı. Ayrıca, kadınların okur yazarlık düzeylerinin arttırılması için çeşitli eğitimler düzenleyeceklerini ifade etti.

Doğurganlık Oranlarındaki Düşüş

Göktaş, Türkiye’de doğurganlık hızının 2023 yılında 1,51 seviyesine gerilediğine dikkat çekerek, kadın istihdamı ile doğurganlık arasındaki ilişkiye değindi. Kadınlar için esnek çalışma modellerinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Aile Değerlerinin Korunması

Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı'nın, kadını güçlendiren politikaların devreye girdiği bir yıl olması için çalışmalarını hızlandırdıklarını açıkladı. Göktaş, kadınların yaşamın her alanında desteklenmesi gerektiğini, çünkü bir kadının güçlenmesinin tüm toplumu olumlu etkileyeceğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen "Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu 8. Türkiye Buluşması"na katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen "Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu 8. Türkiye Buluşması"na katılarak konuşma yaptı.

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