Bakan Göktaş, Kadınları Güçlendirme Çalışmalarını Açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Önemli Açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Teşkilat Sahur Programı'nda yaptığı konuşmada, kadınların güçlendirilmesine yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Doğum Destek Sistemi Güçleniyor

Bakan Göktaş, konuşmasında, "Doğum destek sistemini güçlendirdik. Bu hafta Meclis'te görüştükten sonra hayata geçecek." ifadelerini kullandı. Göktaş, daha sonra sağlık personeline ve vatandaşlara sahurluk dağıtımı gerçekleştirdi.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Göktaş, Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkat çekerek, 23 yılda Afyonkarahisar'a çok değer kattıklarını vurguladı. "Bundan sonra da ilk günkü heyecanla hizmet etmeye devam edeceğiz," diyen Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın toplumun tüm kesimlerine hizmet ettiğini ifade etti.

Aile Yılı ve Gelecek Görüşü

Bu yılı Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Aile Yılı olarak ilan ettiklerini söyleyen Göktaş, "Ailemiz, geleceğimiz" diyerek aile değerlerinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, aile kurumu ve değerlerinin tehdit altında olduğunu belirtti.

Doğum Yardımları ve Destek Programı

Göktaş, Aile ve Gençlik Fonunun 81 ilde yaygınlaştırıldığını ve ailelere sağlanacak destekleri açıkladı: "İlk bebek sahibi olan ailelere 5 bin lira, ikinci çocuğu olan ailelere 1500 lira, üçüncü çocuğu olan ailelere 5 bin lira aylık destek vereceğiz."

Tevazu ve Samimiyet Vurgusu

Bakan Göktaş, Türkiye'nin büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, "Bu noktada teşkilatların çok büyük önemi var. Bizler tevazudan ve samimiyetten asla ayrılmayacağız," dedi. Göktaş, daha güçlü bir Türkiye için çalışmalarına durmadan devam edeceklerinin altını çizdi.

Göktaş, Afyonkarahisar'ın potansiyelini daha ileri taşımak için çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.