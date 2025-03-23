Bakan Göktaş, Kadınları Güçlendirme Çalışmalarını Açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kadınları güçlendirmeye yönelik önemli projeler açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 04:19
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 04:19
Bakan Göktaş, Kadınları Güçlendirme Çalışmalarını Açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Önemli Açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Teşkilat Sahur Programı'nda yaptığı konuşmada, kadınların güçlendirilmesine yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Doğum Destek Sistemi Güçleniyor

Bakan Göktaş, konuşmasında, "Doğum destek sistemini güçlendirdik. Bu hafta Meclis'te görüştükten sonra hayata geçecek." ifadelerini kullandı. Göktaş, daha sonra sağlık personeline ve vatandaşlara sahurluk dağıtımı gerçekleştirdi.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Göktaş, Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkat çekerek, 23 yılda Afyonkarahisar'a çok değer kattıklarını vurguladı. "Bundan sonra da ilk günkü heyecanla hizmet etmeye devam edeceğiz," diyen Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın toplumun tüm kesimlerine hizmet ettiğini ifade etti.

Aile Yılı ve Gelecek Görüşü

Bu yılı Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Aile Yılı olarak ilan ettiklerini söyleyen Göktaş, "Ailemiz, geleceğimiz" diyerek aile değerlerinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, aile kurumu ve değerlerinin tehdit altında olduğunu belirtti.

Doğum Yardımları ve Destek Programı

Göktaş, Aile ve Gençlik Fonunun 81 ilde yaygınlaştırıldığını ve ailelere sağlanacak destekleri açıkladı: "İlk bebek sahibi olan ailelere 5 bin lira, ikinci çocuğu olan ailelere 1500 lira, üçüncü çocuğu olan ailelere 5 bin lira aylık destek vereceğiz."

Tevazu ve Samimiyet Vurgusu

Bakan Göktaş, Türkiye'nin büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, "Bu noktada teşkilatların çok büyük önemi var. Bizler tevazudan ve samimiyetten asla ayrılmayacağız," dedi. Göktaş, daha güçlü bir Türkiye için çalışmalarına durmadan devam edeceklerinin altını çizdi.

Göktaş, Afyonkarahisar'ın potansiyelini daha ileri taşımak için çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel'den İstanbul Adalet Sarayı'nda Kritik Açıklamalar
2
Özgür Özel'den Tansiyonu Yükselten Açıklamalar: 'Provokasyona Geçit Vermeyeceğiz'
3
Kocaeli'deki Trafik Kazasında İki Yaralı
4
TÜGVA Başkanı Beşinci'den Sert Tepki: 'Sokağa Çıkma Çağrıları Tehlikeli!'
5
Pentagon, Ordudan Bilgi Sızdıranlar için Kapsamlı Soruşturma Başlatıyor
6
Bakan Yerlikaya: Saraçhane'de Gösterilerde Üzerine Asit Atılan Polis Memuru Var
7
Başakşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!