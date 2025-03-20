Bakan Göktaş, Özel Eğitim Öğrencileriyle Buluştu

Bakan Göktaş, özel eğitim alan çocuklarla bir araya gelerek, eğitimde fırsat eşitliği vurgusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 19:34
Bakan Göktaş, Özel Eğitim Öğrencileriyle Buluştu

Bakan Göktaş, Özel Eğitim Öğrencileriyle Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, özel eğitim gören çocuklarla Ankara'da bir özel eğitim okulunu ziyaret ederek bir araya geldi. Ziyaret sırasında Göktaş, "Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek, özel çocuklarımızın topluma tam ve etkin katılımını sağlamak için her zaman yanlarındayız"

Okul Ziyareti ve Etkinlikler

Bakan Göktaş, öğrencilere bire bir ilgisini göstererek, robotik kodlama sınıfı, resim ve müzik atölyelerini gezdi. Ayrıca, anaokulu öğrencilerinin etkinliklerine de katılarak çocuklarla vakit geçirdi. Ziyareti sırasında okul yönetiminden bilgi almayı da ihmal etmedi.

Özel Eğitimin Önemi

Bakan Göktaş, sosyal medya paylaşımlarında özel çocukların eğitiminin Bakanlık için öncelikli çalışma alanlarından biri olduğuna dikkat çekti. Ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Özel çocuklarımızın eğitimi, Bakanlık olarak en öncelikli çalışma alanlarımızdan biri.” ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinlikler, özel eğitim gereksinimi olan bireylerin topluma entegrasyonu için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da özel eğitim veren bir okulu...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da özel eğitim veren bir okulu ziyaret ederek, öğrenciler ve velileriyle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da özel eğitim veren bir okulu...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da özel eğitim veren bir okulu ziyaret ederek, öğrenciler ve velileriyle bir araya geldi.

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