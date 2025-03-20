Bakan Göktaş, Özel Eğitim Öğrencileriyle Buluştu

Okul Ziyareti ve Etkinlikler

Bakan Göktaş, öğrencilere bire bir ilgisini göstererek, robotik kodlama sınıfı, resim ve müzik atölyelerini gezdi. Ayrıca, anaokulu öğrencilerinin etkinliklerine de katılarak çocuklarla vakit geçirdi. Ziyareti sırasında okul yönetiminden bilgi almayı da ihmal etmedi.

Özel Eğitimin Önemi

Bakan Göktaş, sosyal medya paylaşımlarında özel çocukların eğitiminin Bakanlık için öncelikli çalışma alanlarından biri olduğuna dikkat çekti. Ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Özel çocuklarımızın eğitimi, Bakanlık olarak en öncelikli çalışma alanlarımızdan biri.” ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinlikler, özel eğitim gereksinimi olan bireylerin topluma entegrasyonu için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da özel eğitim veren bir okulu ziyaret ederek, öğrenciler ve velileriyle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da özel eğitim veren bir okulu ziyaret ederek, öğrenciler ve velileriyle bir araya geldi.