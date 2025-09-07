Bakan Göktaş'tan Manisa'da 48 Yıllık Bulut Çiftine Ziyaret

Aile Yılı kapsamında örnek birliktelik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı" programı kapsamında Manisa'da, evliliklerinde 48 yılı geride bırakan Kıbrıs Gazisi Mustafa Bulut ve eşi Fatma Birgül Bulut'u ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Göktaş, her il programında sürdürdüğü Aile Yılı ziyaretlerine Manisa'da da devam etti. 72 yaşındaki Mustafa Bulut ve eşi çiftin Yunusemre ilçesindeki evine giderek, uzun yıllara dayanan birlikteliklerinden dolayı çifti tebrik etti.

Göktaş, güçlü aile yapısının toplumun temel direği olduğunu vurgulayarak, "Uzun yıllara dayanan evlilikleri ile gençlerimize örnek olan Mustafa amcamız ve Fatma teyzemizi tebrik ediyorum. Rabb'im birlikte hayırlı ömürler nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Bulut çifti de Bakan Göktaş'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Köyümüze gelen ilk Bakan siz oldunuz. Ziyaretinizle bizleri sevindirdiniz. Rabbim sizden ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun." dedi.

Ziyarette Fatma Birgül Bulut, torunu Azra ile birlikte bakanı evlerinin bahçesinde yetiştirdikleri çiçek ve sebzeler ile kışlık hazırlıkları göstererek karşıladı.