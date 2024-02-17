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Bakan Göktaş’tan müjdeli haber: Hesaplarınızı kontol edin! Evde Bakım maaşları hesaplara yatmaya başladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak için bu ay toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı maaşı ödediklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 10:53
Bakan Göktaş’tan müjdeli haber: Hesaplarınızı kontol edin! Evde Bakım maaşları hesaplara yatmaya başladı!

EVDE BAKIM MAAŞI ARTTI, 558 BİN VATANDAŞA 4,2 MİLYAR TL ÖDENDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak için bu ay toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödediklerini bildirdi. Bakan Göktaş, hak sahibi başına aylık 7 bin 608 TL ödeme yaptıklarını ve 2023’te 116,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptıklarını söyledi.

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EVDE BAKIM YARDIMI ARTIŞLI ÖDENDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) düzenlenen 'STK İstişare Toplantısı’na katıldı. ATSO Konferans Salonu’nda Antalya Valisi Hulusi Şahin, ATSO Başkanı Ali Bahar ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda sektörel sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Bakan Göktaş, toplantıda bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak için bu ay toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödediklerini açıkladı. Bakan Göktaş, “Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanan 558 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

EVDE BAKIM YARDIMI İLE AİLE BÜTÜNLÜĞÜ KORUNUYOR

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenenlerin desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurguladı. Bakan Göktaş, aylık ortalama 560 bin kişinin Evde Bakım Yardımı’ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 7 bin 608 TL ödeme yapıldığını belirtti.

Bakan Göktaş, 2023’te 116,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptıklarını hatırlatarak, “Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenenlerin desteklenerek aile bütünlüğünün korunması, engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması ve sosyal hayata katılımlarının sağlanması hedeflenmektedir. Bu sayede engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesi artmaktadır.” diye konuştu.

Evde Bakım Yardımı ne kadar oldu?

Evde Bakım Yardımı hak sahibi başına aylık 7 bin 608 TL oldu.

Evde Bakım Yardımı’ndan kimler yararlanabilir?

Evde Bakım Yardımı’ndan bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri yararlanabilir.

Evde Bakım Yardımı nasıl alınır?

Evde Bakım Yardımı almak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı il veya ilçe müdürlüklerine başvurmak gerekir.

Evde Bakım Yardımı ne zaman yatırılır?

Evde Bakım Yardımı her ayın ilk haftası hak sahiplerinin hesaplarına yatırılır.

Evde Bakım Yardımı’nda yeni düzenleme ne oldu?

Evde Bakım Yardımı’nda yeni düzenlemeyle ödemeler artışlı şekilde yatırılmaya başlandı.

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