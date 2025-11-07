Bakan Göktaş, Yüzbaşı Alper Kocaman'ın Oğlunun Doğum Gününü Bakanlıkta Kutladı

Bakanlıktaki ziyaret ve kutlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Yüzbaşı Alper Kocaman'ın eşi Azize Kocaman ve oğlu Ata Alp Kocaman ile bir araya geldi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Yüzbaşı Alper Kocaman’ın eşi Azize Hanım ve evladı Ata Alp ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Ata Alp evladımızın doğum gününü kutladık. Rabbim hayırlı, sağlıklı ve bereketli bir ömür nasip etsin. Şehitlerimizin aileleri bizler için en kıymetli emanettir. Her zaman onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum"

