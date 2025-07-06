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Bakan Güler'den Metan Gazı Şehitlerine Başsağlığı Mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, metan gazı nedeniyle şehit olan 5 askere başsağlığı diledi ve ailelerine sabır istedi.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 19:39
Bakan Güler'den Metan Gazı Şehitlerine Başsağlığı Mesajı

Milli Savunma Bakanı Güler'den Başsağlığı Mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için duygu dolu bir başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Güler, 6 Temmuz 2025 tarihinde yaşanan olayda şehit olan askerlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Şehit Üsteğmen ve Askerlerimizin İsimleri

Üsteğmen Ege Akar, Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, piyade sözleşmeli erler Özkan Özkanlı, Mahsun Yeşildemir ve Ahmet Kuşak hayatlarını kaybetti. Bu kahraman silah arkadaşlarımıza, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet diledi.

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