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Bakan Güler, Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 14:50
Bakan Güler, Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı ile Görüştü

Bakan Güler ile Katarlı Bakan Al-Ghanim Görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar ziyaretinde önemli bir görüşme yaptı. Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile bir araya gelen Güler, çeşitli konuları ele aldı.

Görüşmenin Detayları

Milli Savunma Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Bakan Güler, Katar Savunma Bakanlığı ziyaretinin ardından Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı'na geçti. Burada, yerel yönetimlerle işbirliği ve iki ülke arasındaki iş birliği alanlarının güçlendirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Önemli İşbirlikleri Bekleniyor

Görüntülenen bu buluşma, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine zemin hazırlaması bekleniyor. Bakan Güler, işbirliğini artırma yönünde attıkları adımları vurgulayarak, iki ülke için de faydalı projelerin geliştirilmesi konusunda isteklilik bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile görüştü.

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