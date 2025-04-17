Bakan Güler, Komando Mezuniyet Töreninde Stratejik Vizyonu Vurguladı

Türkiye'nin güvenliği ve uluslararası barışın sağlanması amacıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Isparta'daki 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen "Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, böylesine kritik bir dönemde, yalnızca savunmada kalmanın yeterli olmadığını, ön alıcı, caydırıcı ve çok yönlü bir stratejik vizyon ile hareket etmenin zorunlu hale geldiğini belirtti.

Günümüzün Güvenlik Paradigmaları

Bakan Güler, günümüz güvenlik konularının karmaşık ve çok boyutlu bir yapı sergilediğini ifade ederek, terörizm, siber saldırılar ve enerji güvenliği gibi unsurların başta askeri strateji olmak üzere farklı alanlarda tehditler oluşturduğuna dikkat çekti. “Bu süreçte kapsamlı bir güvenlik mimarisinin inşasında büyük gayret sarf ediyoruz.” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rolü

Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele, sınır güvenliği ve denizlerin korunması gibi önemli görevleri büyük bir kararlılıkla yürüttüğünü vurguladı. Ayrıca, Türk askerinin “Azerbaycan, Libya, Somali ve daha birçok bölgede üstlendiği görevler, ülkemizin stratejik etkisini artırmaktadır.” şeklinde konuştu.

Komando Gücünün Önemi

Bakan, Türk ordusunun en seçkin unsurlarından biri olan komandoların, Türkiye'nin askeri kudretini temsil ettiğini vurguladı. Mezun olan uzman erbaşların, bu seçkin gücün bir parçası olduğunu belirten Güler, “Unutmayın, komando olmak yüksek bir ruh disiplini ve karakter sağlamlığı demektir.” ifadelerini kullandı.

Yerli ve Milli Savunma Sanayi

Bakan Güler, modern harbin yalnızca fiziksel üstünlükle değil, aynı zamanda zihinsel çeviklik ve teknolojik donanım ile yürütüldüğünü belirtti. Yerli ve milli savunma sanayisinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısında önemli bir pay sahibi olduğunu kaydederek, “Milli piyade tüfeklerimiz, yerli füzelerimiz ve modernize edilmiş zırhlı araçlarımız, caydırıcılığımızı artırdı.” diye konuştu.

Mezun olan komandoların ailelerine ve eğitimlerinde emeği geçenlere teşekkür eden Güler, “Sizler, vatanımızın bekası için üzerinize düşen sorumluluğu her zaman hissedeceksiniz.” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı. Törene, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da katıldı.

18 hafta boyunca süren eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak mezun olan 2 bin 94 uzman erbaş, görevlerine hazırlanmanın gururunu yaşıyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Isparta'daki 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen, "Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni"nde konuşma yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Isparta'daki 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen, "Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni"nde konuşma yaptı.