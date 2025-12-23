Gaziosmanpaşa’da Karadeniz Mahallesi’ne Yeni Park: Başkan Vekili Eray Karadeniz Talimatı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, çocukların isteği üzerine Karadeniz Mahallesi’ne modern bir park kazandırılması için talimat verdi. Proje, mahalledeki atıl alanın yeniden düzenlenmesiyle hayata geçirilecek.

Proje Detayları

Park, 1220 Sokak’ta yapılacak ve içinde basketbol ve futbol sahası, çocuk oyun alanı, seyir amfisi, piknik alanları ile geniş yeşil alanlar yer alacak. Gerçekleştirilecek peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarıyla alan yeşil bir görünüme kavuşacak. Caddeye bakan kısımda ise gürültü engelleyici ses bariyeri yapılacak.

Ayrıca yürüyüş parkuru, ışıklandırma ve güvenlik kamerası uygulamalarıyla parkın güvenliği artırılacak; çocukların talebi doğrultusunda halı saha da projede yer alıyor.

Başkan Vekili'nin Açıklaması

Karadeniz Mahallesi ziyareti sırasında çocuklarla sohbet eden Eray Karadeniz, atıl alanda incelemelerde bulunarak çok fonksiyonlu bir park kazandırılması için çalışmaları başlattıklarını belirtti. Başkan Vekili Karadeniz, sözlerini şu şekilde paylaştı: "Bu alanı, çok güzel bir şekilde Karadeniz Mahallesi’nin hizmetine sunmuş olacağız".

Park tamamlandığında mahalle sakinleri modern ve çok amaçlı bir rekreasyon alanına kavuşacak.

