DOLAR
42,82 -0,04%
EURO
50,67 -0,62%
ALTIN
6.179,34 -1,24%
BITCOIN
3.758.600,4 0,69%

Gaziosmanpaşa’da Karadeniz Mahallesi’ne Yeni Park: Başkan Vekili Eray Karadeniz Talimatı

Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, çocukların talebi üzerine 1220 Sokak'ta modern bir park yapılması talimatı verdi; spor sahaları, oyun alanı, seyir amfisi ve yeşil alanlar planlanıyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:41
Gaziosmanpaşa’da Karadeniz Mahallesi’ne Yeni Park: Başkan Vekili Eray Karadeniz Talimatı

Gaziosmanpaşa’da Karadeniz Mahallesi’ne Yeni Park: Başkan Vekili Eray Karadeniz Talimatı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, çocukların isteği üzerine Karadeniz Mahallesi’ne modern bir park kazandırılması için talimat verdi. Proje, mahalledeki atıl alanın yeniden düzenlenmesiyle hayata geçirilecek.

Proje Detayları

Park, 1220 Sokak’ta yapılacak ve içinde basketbol ve futbol sahası, çocuk oyun alanı, seyir amfisi, piknik alanları ile geniş yeşil alanlar yer alacak. Gerçekleştirilecek peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarıyla alan yeşil bir görünüme kavuşacak. Caddeye bakan kısımda ise gürültü engelleyici ses bariyeri yapılacak.

Ayrıca yürüyüş parkuru, ışıklandırma ve güvenlik kamerası uygulamalarıyla parkın güvenliği artırılacak; çocukların talebi doğrultusunda halı saha da projede yer alıyor.

Başkan Vekili'nin Açıklaması

Karadeniz Mahallesi ziyareti sırasında çocuklarla sohbet eden Eray Karadeniz, atıl alanda incelemelerde bulunarak çok fonksiyonlu bir park kazandırılması için çalışmaları başlattıklarını belirtti. Başkan Vekili Karadeniz, sözlerini şu şekilde paylaştı: "Bu alanı, çok güzel bir şekilde Karadeniz Mahallesi’nin hizmetine sunmuş olacağız".

Park tamamlandığında mahalle sakinleri modern ve çok amaçlı bir rekreasyon alanına kavuşacak.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ERAY KARADENİZ, ÇOCUKLARIN İSTEĞİ ÜZERİNE KARADENİZ...

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ERAY KARADENİZ, ÇOCUKLARIN İSTEĞİ ÜZERİNE KARADENİZ MAHALLESİ’NE MODERN PARK KAZANDIRILMASI İÇİN TALİMAT VERDİ. 1220 SOKAK’TA YAPILACAK PARKTA; BASKETBOL VE FUTBOL SAHASI, ÇOCUK OYUN ALANI, SEYİR AMFİSİ, PİKNİK ALANLARI İLE GENİŞ YEŞİL ALANLAR YER ALACAK.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ERAY KARADENİZ, ÇOCUKLARIN İSTEĞİ ÜZERİNE KARADENİZ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anayasa Mahkemesi'nden emsal karar: Sendikal haklar korunuyor
2
İbrahim Naci Yapar'dan 27 Aralık Anahtar Teslim Daveti
3
Gaziosmanpaşa’da Karadeniz Mahallesi’ne Yeni Park: Başkan Vekili Eray Karadeniz Talimatı
4
Niğde'de Trafik Sorunu Bitiyor: İlhanlı Mahallesi Demiryolu Alt Geçidi Geliyor
5
DepremBİS ile Ücretsiz Zemin ve Fay Hattı Sorgulama — BEUN’lü Akademisyenler
6
Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 1 Tutuklama
7
Aydın’da Tesco Kipa, 23 Mayıs 2006’dan beri ücretsiz otoparkını kapattı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi