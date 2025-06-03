Bakan İshıkan, Suriyeli Mevkidaşı ile İşbirliği Görüşmesi Yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Suriyeli Mevkidaşı ile Görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Suriye Geçiş Hükümeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawad ile bir araya geldi. Görüşme, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine düzenlenen ziyaret kapsamında gerçekleşti.

İşbirliğine Yönelik Adımlar Ele Alındı

İki ülke arasında işbirliğini güçlendirmek amacıyla atılacak adımların ele alındığı bu görüşmede, çalışma hayatını ilgilendiren başlıklarda tecrübe paylaşımı yapılması değerlendirildi. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcilik Konutu'ndaki toplantıda, Bakan Işıkhan'a Türkiye'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü Ali Aybey ile Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş eşlik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine geldi. Ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak olan Işıkhan, ilk görüşmesini Suriye Geçiş Hükümeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Kabawad ile yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine geldi. Ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak olan Işıkhan, ilk görüşmesini Suriye Geçiş Hükümeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Kabawad ile yaptı.