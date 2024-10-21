Bakan Işıkhan'dan Belediyelere Prim Borcu Vurgusu

Belediyelere Eşit Yaklaşım Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının tahsiline dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, "Parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimize aynı hassasiyetle yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Biran Borçların Tahsili Üzerine

Bu yaklaşımın, belediyeler arasında adaletli bir uygulama sağlamak ve sosyal güvenlik mekanizmasının düzgün işlemesi amacıyla benimsendiği belirtildi. Bakan Işıkhan, bu sürecin süregeldiğini ve tüm belediyelerin borç durumlarının titizlikle inceleneceğine dikkat çekti.