Bakan Kacır: Türkiye Yüzyılı’nı kararlılıkla inşa ediyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağrı ziyaretinde bölgeye ilişkin destek ve yatırımları açıkladı. Kacır, "Bugünün büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye’sini inşa ettik. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı’nda daha büyük, daha güçlü bir ülke konumuna kararlılıkla taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Ağrı'ya yapılan yatırımlar ve destekler

Kacır, Ağrı’da sanayi altyapısını güçlendirmek için atılan adımları anlattı. Organize Sanayi Bölgesi altyapı projelerine 355 milyon lira finansman sağlandığını, Diyadin, Patnos ve Eleşkirt sanayi sitelerinin hizmete açıldığını belirtti. Ayrıca KOSGEB aracılığıyla KOBİ’lere 421 milyon lira destek verildiğini, bölgeye yönelik olarak 25,7 milyar lira sabit yatırım ve 6 binden fazla istihdam sağlandığını vurguladı.

Yeni teşvik sistemiyle Ağrı’da yapılacak yatırımlarda çalışanların SGK işveren paylarının 12 yıl boyunca Bakanlık tarafından karşılanacağını bildiren Kacır, yatırımların Organize Sanayi Bölgelerinde yapılması halinde bu sürenin 14 yıla çıkacağını aktardı.

Bakan, yörede dört yıldız ve üzeri otel, entegre süt ve et işleme tesisi, yapağı işleme tesisi gibi yatırımlara 240 milyon liraya kadar finansman desteği ve %50 vergi indirimi sağlanacağını kaydetti.

Turizm, tarım ve hayvancılıkta hedeflenen dönüşüm

Kacır, Ağrı’nın turizm, tarım ve hayvancılık potansiyeline dikkat çekti. Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Diyadin termal kaynakları ve Balık Gölü gibi değerlerle turizm gelirini artırmayı hedeflediklerini, entegre et ve süt tesisleriyle üretimden pazarlamaya kadar güçlü bir değer zinciri kurulacağını söyledi.

Bölgesel projeler, istihdam ve teknoloji atölyeleri

Serhat Kalkınma Ajansı aracılığıyla Ağrı’da 226 projeye 535 milyon lira, DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile 85 projeye 524 milyon lira destek sağlandığını belirten Kacır, eğitim, sağlık, spor ve istihdam alanlarında çok sayıda projenin hayata geçirildiğini vurguladı.

Doğubayazıt, Tutak ve Diyadin’de kurulan tekstil atölyeleriyle 450 kişiye iş imkânı oluşturulduğunu söyleyen Kacır, bu atölyelerin 10 milyon dolar ihracata imza attığını aktardı. Ayrıca Ağrılı gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturmak için Deneyap Teknoloji Atölyesi ve Milli Teknoloji Atölyesi kurulduğu bilgisi verildi.

Konuşmasını sonlandırırken Kacır, "Artık terörün tüm izlerini silerek Türkiye Yüzyılı’nı kararlılıkla, azimle, yılmadan inşa etme vaktidir. Bu topraklar terörün gölgesinden arındıkça bereketlenecek, yeni umutlar filizlenecek" sözleriyle mesajını paylaştı.

