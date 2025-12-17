BBVA ve OpenAI İş Birliğiyle Yapay Zekâ Bankacılığı Dönüştürüyor

BBVA ve OpenAI İş Birliğiyle Yapay Zekâ Bankacılığını Dönüştürüyor

BBVA ve OpenAI, yapay zekâ destekli müşteri deneyimini ve operasyonel verimliliği dönüştürmeyi hedefleyen stratejik bir iş birliğine imza attı. Anlaşma, BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila ve OpenAI CEO’su Sam Altman tarafından San Francisco’daki OpenAI merkezinde duyuruldu.

Anlaşmanın kapsamı

Yaklaşık iki yıl süren ortak çalışmanın ardından hayata geçirilen anlaşma kapsamında, BBVA ve OpenAI ekipleri ortak hedefler doğrultusunda birlikte çalışacak ve ortak yatırımlar gerçekleştirecek. İş birliği; bankanın müşteri deneyimini dönüştürmeyi, yeni çalışma modelleri geliştirmeyi ve iç operasyonları daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

BBVA, yapay zekâyı bankanın tüm ürün ve operasyonlarının merkezine entegre edecek. Öncelikli çalışma alanları arasında müşterilerin günlük finansal ihtiyaçlarını destekleyecek akıllı sohbet asistanları ve müşteri yöneticilerinin tamamen kişiselleştirilmiş hizmet sunmasını sağlayacak çözümler yer alıyor.

Liderlerin değerlendirmesi

Carlos Torres Vila anlaşmaya ilişkin şunları söyledi: "Dijital ve mobil dönüşümün öncülerinden biriyiz. Şimdi ise çok daha büyük bir vizyonla yapay zekâ çağına giriyoruz. OpenAI ile kurduğumuz bu iş birliği, yapay zekânın bankanın tamamına yerel ve doğal bir şekilde entegre edilmesini hızlandıracak. Amacımız; her müşterinin ihtiyacını önceden öngören, daha akıllı, daha proaktif ve tamamen kişiselleştirilmiş bir bankacılık deneyimi sunmak."

Sam Altman ise, "BBVA, büyük bir finansal kurumun yapay zekâyı ne kadar iddialı ve hızlı şekilde benimseyebileceğinin güçlü bir örneği. İş birliğimizi genişleterek, BBVA’nın yapay zekâmızı ürün ve operasyonlarının merkezine yerleştirmesine destek oluyoruz. Bu sayede müşteriler için bankacılık deneyimi baştan sona daha güçlü hale gelecek." şeklinde değerlendirdi.

Garanti BBVA ve Ugi örneği

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz iş birliğine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Yapay zekâ artık bankacılığın nasıl tasarlandığını, hizmetlerin nasıl sunulduğunu ve ekiplerin nasıl çalıştığını kökten dönüştüren stratejik bir kaldıraç. Hâkim ortağımız BBVA’nın OpenAI ile kurduğu kapsamlı iş birliği, yapay zekânın bankacılığın merkezine yerleştiği yeni bir dönemin en güçlü göstergelerinden biri. Biz bu iş birliğini yalnızca bir teknoloji yatırımı olarak değil; müşteri deneyimini daha sezgisel, daha proaktif ve daha kişiselleştirilmiş hale getiren bir dönüşüm hamlesi olarak ele alıyoruz. Bu yaklaşımın en somut örneklerinden biri, Garanti BBVA Mobil’de yer alan akıllı asistanımız Ugi. Üretken yapay zekâ ve büyük dil modelleriyle yenilenen Ugi, standart yanıtlar veren bir chatbot olmanın ötesine geçerek, bankanın güncel veri kaynaklarını tarayan, konuşmalar arasında bağlamı takip eden ve müşteriye özel yanıtlar üreten bir yapı sunuyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz pilot uygulamalarda, yazılım geliştirmeden risk analizine, müşteri etkileşiminden çalışan deneyimine kadar geniş bir alanda üretken yapay zekâ destekli çözümleri hızlıca devreye aldık. Ugi ile edindiğimiz bu deneyim, üretken yapay zekânın müşteriyle temas eden süreçlerde nasıl ölçeklenebileceğini de net biçimde ortaya koydu. BBVA-OpenAI iş birliğinin derinleşmesiyle birlikte; hem Ugi gibi müşteriyle doğrudan temas eden çözümlerde hem de çalışanlarımız için geliştirilen asistan ve otomasyon uygulamalarında çok daha hızlı bir ölçekleme yapacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz net: Her müşterimize kendisini anlayan, ihtiyacını doğru zamanda öngören ve en uygun çözümü sunan bir bankacılık deneyimi yaşatmak; her çalışanımızın ise işini kolaylaştıran, üretkenliğini artıran kişisel bir dijital asistana sahip olması. BBVA Grubu’nun küresel ölçekte attığı bu adımların parçası olmak, teknoloji vizyonumuzu ileri taşırken sorumlu yapay zekâ yaklaşımımızı da güçlendiriyor. Çünkü bu çağda farkı oluşturan şey yalnızca hız değil; ölçeklenen empatiyi güvenle birleştirebilmek. Biz de bunu ‘Birlikte yaparız.’ diyerek, değer odağımızı koruyarak büyütmeye devam edeceğiz."

Teknik iş birliği ve kurumsal erişim

BBVA, OpenAI’ın en gelişmiş yapay zekâ modellerine, uzman yeteneklerine ve ileri mühendislik kapasitesine öncelikli erişime sahip olacak. OpenAI’ın mühendislik, araştırma ve çözüm geliştirme ekipleriyle yakın iş birliği içinde çalışılarak çözümler ortak geliştirilacak.

İş birliği kapsamında risk analizi süreçlerinin sadeleştirilmesi, yazılım geliştirme ve günlük iş akışlarını dönüştüren sistemlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Planlar arasında, her çalışanın çalışma tarzını öğrenen, projelerini hatırlayan ve yetkilendirme dahilinde görevleri yerine getiren dijital bir "alter ego" (ikinci benlik) geliştirilmesi de bulunuyor.

Kurumsal ölçekleme: ChatGPT Enterprise

BBVA, 120 binden fazla çalışanı için ChatGPT Enterprise kullanımını yaygınlaştıracak. Daha önce 11 bin çalışanın katıldığı pilot uygulama sürecinde, kullanıcıların yüzde 80’i aracı günlük olarak kullandıklarını ve çalışanların haftada ortalama üç saat zaman tasarrufu sağladıklarını bildirdi.

ChatGPT Enterprise’ın tüm organizasyona yaygınlaştırılmasıyla BBVA, yapay zekâ destekli yeni bir verimlilik modeline geçişte önemli bir eşik aşmayı hedefliyor. Ayrıca BBVA, ürün ve hizmetlerini doğrudan ChatGPT’ye entegre etmeye yönelik çalışmaları sürdürüyor; İtalya ve Almanya’daki dijital bankalar için ChatGPT ile entegre çalışan uygulamanın demosu da tanıtıldı.

Sonuç olarak, BBVA ve OpenAI iş birliği, bankacılıkta müşteri deneyimini kişiselleştirme, operasyonel verimliliği artırma ve çalışanlara yeni dijital araçlar sunma yönünde kapsamlı bir dönüşümün habercisi olarak öne çıkıyor.

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İLKER KURUÖZ