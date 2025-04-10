Bakan Kacır, Van'da Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın Açılışını Yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Van'da Kariyer Fuarı Açtı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Van'da düzenlenen "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı"nın açılışına katıldı ve burada yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye'de, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Nice kardeşlik şarkılarını bu topraklarda söylemeye devam edeceğiz," dedi.

Bakan Kacır'ın Van Programı

Çeşitli etkinlikler için Van'a gelen Bakan Kacır, öncelikle Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen 19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Van Bölge Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Burada projelerin sergilendiği salonda stantları dolaşan Kacır, öğrencilere Aziz Sancar'ın Hayatı ve Bilimi adlı kitabı dağıttı.

Kariyer Fuarı'nın Önemi

Kacır, ardından Tuşba ilçesine geçerek Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın (DAKAF'25) açılışına katıldı. Bakan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen fuarın, bölgedeki gençlerin istihdamını artıracağına ve üniversite-sanayi işbirliğini pekiştireceğine dikkat çekti.

Kacır, ayrıca Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu'nun, ülkenin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefinin temel dayanağı olduğunu vurguladı. İnsansız hava aracı üretiminde dünya lideri konumuna geldiklerini ve yerli otomobil rüyasını TOGG'la gerçeğe dönüştürdüklerini sözlerine ekledi.

Gençlerin Geleceği İçin Çalışmalar Sürüyor

Bakan Kacır, gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak için çeşitli programlar yürüttüklerini belirterek, "Günümüz dünyasında teknolojik dönüşüme öncülük eden esasen gençlerdir. Bu anlayışla, geleceğin yetkinlikleriyle tanışacakları iklimi inşa ediyoruz," dedi.

Yatırımların Etkisi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, yapılan yatırımların Vanlı gençlere büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, "Hizmet için mazeret üretmeden çalışıyoruz," dedi.

Teknolojide Fırsat Eşitliği

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, günümüzde gücün veriyi yönetenlerin elinde olduğunu ve gençlerin dijital geleceğe erişimini sağlamak için çalıştıklarını vurguladı.

Fuarın Katılımcıları ve Amaçları

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, fuara 200'ün üzerinde kurum ve firmanın katıldığını belirtti. Eğitimde sadece bilgi vermenin yeterli olmadığını, bireylerin düşünme ve üretme becerileriyle donatılması gerektiğine değindi.

Etkinliğe, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, ve diğer resmi yetkililerin yanı sıra üniversitelerin rektörleri, iş insanları ve öğrenciler katıldı. Fuar, yarın sona erecek.

Çeşitli programlar için Van'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen "19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Van Bölge Yarışması Ödül Töreni"ne katıldı. Bakan Kacır, burada stantları gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Çeşitli programlar için Van'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen "19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Van Bölge Yarışması Ödül Töreni"ne katıldı. Bakan Kacır, burada stantları gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.