Bakan Kurum, BM İklim Değişikliği İcra Direktörü Stiell ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryası İcra Direktörü Simon Stiell ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Stiell ile yaptığı görüşmede "Yeşil Büyüme Tabanlı 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi" doğrultusunda Türkiye'nin iklim önceliklerini aktardığını belirtti.

Bakan Kurum, ziyarete dair şu noktaları vurguladı: "Önümüzdeki yıl düzenlenecek COP31'e ev sahipliği adaylığı konusundaki kararlılığımızı, COP31 adaylığımızın özellikle yeşil dönüşüm hedefinin merkezde olması için önemli bir fırsat olduğuna duyduğumuz inancımızı dile getirdik." Ayrıca, Stiell'e bu verimli görüşme için teşekkür etti.

Kurum, Türkiye'nin hem COP hem de diğer süreçlerde gösterdiği yapıcı çalışmaların altını çizdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağ 4), BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryası İcra Direktörü Simon Stiell (sol 3) ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağ 4), BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryası İcra Direktörü Simon Stiell (sol 3) ile bir araya geldi.