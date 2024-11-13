Bakan Kurum COP29 Zirvesi'nde İkili Görüşmeler Gerçekleştirdi

Bakan Kurum COP29 Zirvesi'nde İkili Görüşmeler Yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) çerçevesinde önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Önemli Görüşmeler

Bakan Kurum, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Rusya Başkanı Yaveri ve İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile bir araya geldi. Bu görüşmelerde, iklim değişikliğiyle mücadelede ve çevre alanında işbirliği çalışmalarının geleceği ele alındı.

Daha sonra, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Başkanı Jim Skea ile de ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Kurum, bu önemli konuları detaylı bir şekilde tartıştı.

Görüşmelerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki önemi vurgulanırken, işbirliği fırsatlarının arttırılması hedefleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.