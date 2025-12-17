DOLAR
Bakan Kurum’dan Koçyiğit’e 'Şantiye Şefi' Yanıtı: 'Deprem Bölgesinin Şantiye Şefiyim'

Bakan Murat Kurum, TBMM’de DEM Parti’li Gülüstan Kılıç Koçyiğit’in ‘şantiye şefi’ sözlerine yanıt vererek 11 ili ayağa kaldırdıklarını ve 455 bin konutu tamamladıklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 00:34
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 00:34
Bakan Kurum’dan Koçyiğit’e 'Şantiye Şefi' Yanıtı: 'Deprem Bölgesinin Şantiye Şefiyim'

Bakan Kurum’dan Koçyiğit’e 'Şantiye Şefi' Yanıtı

TBMM Genel Kurulu'nda sert tartışma

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerde DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit’in kendisine yönelttiği "sanırsınız Çevre Şehircilik Bakanı değil de şantiye şefi" sözlerine net bir cevap verdi.

Kurum, konuşmasında "Şimdi DEM Parti’li Grup Başkanvekili’ni hakikaten şaşkınlıkla dinledim. Umarım bir gün deprem bölgesine gidip ülkenizin bu gururuna ortak olursunuz. Sayın Başkan şantiye şefi diyerek kendince yapılan işi küçümsüyor. 11 ili ayağa kaldırmak, deprem bölgesini bitirmek, şantiye şefliğiyse evet, şantiye şefliği yapmak bizim için büyük bir gururdur. Evet ben şantiye şefiyim. Deprem bölgesinin şantiye şefiyim" dedi.

Kurum, Koçyiğit’in eleştirilerine karşılık olarak bölgede yapılan çalışmaları ve devletin ilk andan itibaren sahada olduğunu vurguladı. Bakan, "Diyorsunuz ki ’15. günde devlet yoktu’. Devlet oradaydı. Biz ilk saat itibarıyla oradaydık. Deprem oldu. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 ilimize koştuk" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Koçyiğit’in muhalefet tavrını eleştiren Kurum, "Peki siz ne yaptınız? Ben size söyleyeyim. Siz ellerinizi ovuşturdunuz. ’Şimdi bittiler’ dediniz. ’Enkaz altında kalırlar’ dediniz. ’Yapamazlar, bitiremezler’ dediniz. Bitirdik. 455 bin konutu alnımızın akıyla tamamladık" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'ndaki bu karşılıklı atışma, Kurum’un deprem sonrası yürütülen çalışmaların sorumluluğunu ve sonuçlarını ön plana çıkarmasıyla sonlandı.

