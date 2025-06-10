Bakan Kurum, Hatay Hassa'daki Deprem Konutlarını Paylaştı

Deprem Konutları Tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapımı tamamlanan Hatay'ın Hassa ilçesindeki deprem konutlarına dair görüntüleri sundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde 661 bin metrekare alan üzerinde 206 blok ile inşa edilen toplam 3 bin 878 konut tamamlandı. Bu konutların, hak sahiplerine etaplar halinde teslim edileceği ifade edildi.

Devletin Yuva Anlayışı

Bakan Kurum, paylaşımında depremzede Yunus Demir'in "Devlet bize ev değil, yuva içinde yuva yaptı." sözlerine yer vererek, "Hatay Hassa'daki afet konutlarımızı gördünüz mü?" diye sordu.

Güvenli Şehirler İnşa Ediliyor

Görüntülerde, TOKİ Uzmanı ve İnşaat Mühendisi Hüseyin Tuygar da yer alarak, deprem korkusundan uzak güvenli şehirlerin inşa edildiğini belirtti. Tuygar, "6 Şubat depremlerinde TOKİ'nin 11 ilde tamamladığı konutların hiçbiri hasar almadı. Bundan sonra çok daha sağlam konutlar inşa ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımda, yeni evlerine kavuşan vatandaşların olumlu görüşlerine de yer verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapımı tamamlanan Hatay'ın Hassa ilçesindeki deprem konutlarına ilişkin görüntüleri paylaştı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde 661 bin metrekare arazi üzerinde 206 bloktan oluşan 3 bin 878 konutun yapımını tamamladığı, konutların etap etap hak sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapımı tamamlanan Hatay'ın Hassa ilçesindeki deprem konutlarına ilişkin görüntüleri paylaştı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde 661 bin metrekare arazi üzerinde 206 bloktan oluşan 3 bin 878 konutun yapımını tamamladığı, konutların etap etap hak sahiplerine teslim edileceği belirtildi.