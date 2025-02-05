DOLAR
35,93 0,02%
EURO
37,46 -0,29%
ALTIN
3.313,67 -0,91%
BITCOIN
3.538.500,95 0,34%

Bakan Kurum: 'Tek Bir Sağlıksız Yapı Bırakmayacağız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı hedefiyle depremler sonrası inşaat çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:28
Bakan Kurum: 'Tek Bir Sağlıksız Yapı Bırakmayacağız'

Bakan Kurum, Türkiye Yüzyılı İçin Hedefini Açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da düzenlenen "Asrın İnşası ve İhyasında İkinci Yıl" basın buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Ülkemizde tek bir sağlıksız yapı bırakmayacak ve Türkiye Yüzyılı'nı, Dirençli Toplum ve Dirençli Şehirlerin Yüzyılı yapmak için gayretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Tarihin En Büyük Felaketi

Kurum, konuşmasında 6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremlerin Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olduğunu vurguladı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin, 108 bin kilometrekarelik bir alanı etkileyerek 11 ilde büyük yıkımlara yol açtığını aktardı. Bu olayın nüfusun %16'sına denk gelen 14 milyon vatandaşı derinden etkilediğini ifade etti.

Yeniden Ayağa Kaldırma Çabası

Kurum, depremlerin yol açtığı hasarın 104 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Türkiye'deki her 5 çocuğumuzdan biri burada yaşıyor. Bu bölge, ekonomimizin lokomotifi konumunda" dedi. Deprem bölgesinin süratle yeniden ayağa kaldırılmasının öncelik olduğuna dikkat çekti.

Bir İnşaat Seferberliği Başlatılıyor

Bakan Kurum, "Asrın inşasını gerçekleştiriyoruz. Tarihte böyle bir inşa seferberliği yaşanmamıştı" şeklinde konuştu. 2024 sonu itibarıyla 11 ilde toplam 201 bin 580 bağımsız bölümün tüm sosyal donatılarıyla birlikte afetzede vatandaşlara teslim edileceğini belirtti.

Uydu Kent Projeleri ve Yatırımlar

Adıyaman İndere'de dünyanın en büyük şantiye sahasını kurduklarını, Malatya'da ise 28 bin konut inşa ettiklerini duyurdu. Hatay’da 4 bin konutluk yeni bir kent oluşturulacak. Deprem bölgesinde yapılan yatırım miktarının 2 trilyon lirayı aştığını da ekledi.

Altyapı Yatırımları ve Tarihi Eserler

Kurum, altyapı yatırımlarının yanı sıra tarihi eserlere de öncelik verdiklerini belirterek, Malatya'da tarihi yapıları yeniden ayağa kaldırdıklarını açıkladı. Hatay'daki tarihi Meclis Binası’nın da yeniden inşa sürecinde olduğunu kaydetti.

Vatandaş Odaklı Çalışmalar

Vatandaşın taleplerine göre projeler geliştirdiklerini kaydeden Kurum, "Vatandaşımızın istemediği hiçbir işe imza atmadık" ifadesini kullandı. "Bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız" diyerek, depremzede vatandaşlara yönelik desteklerine devam edeceklerini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadınların Korunması İçin 6284 Sayılı Kanunu Vurguladı
2
Pentagon, Suriye'deki ABD Askerlerini Çekme Planları Hazırlıyor
3
Kars'ta Kış Tatbikatında Hedefler Tam İhitap Edildi
4
Hakkari'de 43 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
5
Almanya: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs Gibi Filistinlilere Aittir
6
Bakan Kurum: 'Tek Bir Sağlıksız Yapı Bırakmayacağız'
7
Ukrayna, Rusya'nın Albashneft Rafinerisine Füze Saldırısı Düzenledi

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı