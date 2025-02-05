Bakan Kurum: 'Tek Bir Sağlıksız Yapı Bırakmayacağız'

Bakan Kurum, Türkiye Yüzyılı İçin Hedefini Açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da düzenlenen "Asrın İnşası ve İhyasında İkinci Yıl" basın buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Ülkemizde tek bir sağlıksız yapı bırakmayacak ve Türkiye Yüzyılı'nı, Dirençli Toplum ve Dirençli Şehirlerin Yüzyılı yapmak için gayretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Tarihin En Büyük Felaketi

Kurum, konuşmasında 6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremlerin Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olduğunu vurguladı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin, 108 bin kilometrekarelik bir alanı etkileyerek 11 ilde büyük yıkımlara yol açtığını aktardı. Bu olayın nüfusun %16'sına denk gelen 14 milyon vatandaşı derinden etkilediğini ifade etti.

Yeniden Ayağa Kaldırma Çabası

Kurum, depremlerin yol açtığı hasarın 104 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Türkiye'deki her 5 çocuğumuzdan biri burada yaşıyor. Bu bölge, ekonomimizin lokomotifi konumunda" dedi. Deprem bölgesinin süratle yeniden ayağa kaldırılmasının öncelik olduğuna dikkat çekti.

Bir İnşaat Seferberliği Başlatılıyor

Bakan Kurum, "Asrın inşasını gerçekleştiriyoruz. Tarihte böyle bir inşa seferberliği yaşanmamıştı" şeklinde konuştu. 2024 sonu itibarıyla 11 ilde toplam 201 bin 580 bağımsız bölümün tüm sosyal donatılarıyla birlikte afetzede vatandaşlara teslim edileceğini belirtti.

Uydu Kent Projeleri ve Yatırımlar

Adıyaman İndere'de dünyanın en büyük şantiye sahasını kurduklarını, Malatya'da ise 28 bin konut inşa ettiklerini duyurdu. Hatay’da 4 bin konutluk yeni bir kent oluşturulacak. Deprem bölgesinde yapılan yatırım miktarının 2 trilyon lirayı aştığını da ekledi.

Altyapı Yatırımları ve Tarihi Eserler

Kurum, altyapı yatırımlarının yanı sıra tarihi eserlere de öncelik verdiklerini belirterek, Malatya'da tarihi yapıları yeniden ayağa kaldırdıklarını açıkladı. Hatay'daki tarihi Meclis Binası’nın da yeniden inşa sürecinde olduğunu kaydetti.

Vatandaş Odaklı Çalışmalar

Vatandaşın taleplerine göre projeler geliştirdiklerini kaydeden Kurum, "Vatandaşımızın istemediği hiçbir işe imza atmadık" ifadesini kullandı. "Bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız" diyerek, depremzede vatandaşlara yönelik desteklerine devam edeceklerini vurguladı.