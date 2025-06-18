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Bakan Kurum, Yeniden İnşa Edilen Azerbaycan Mahallesi'nin Görüntülerini Paylaştı

Bakan Murat Kurum, deprem sonrası inşa edilen Azerbaycan Mahallesi ve Ebrar Sitesi'nin görüntülerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 10:51
Bakan Kurum, Yeniden İnşa Edilen Azerbaycan Mahallesi'nin Görüntülerini Paylaştı

Bakan Kurum'dan Deprem Sonrası Yeniden İnşa Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeniden inşa edilen Azerbaycan Mahallesi ve Ebrar Sitesi’nin görüntülerini sosyal medya aracılığıyla paylaştı.

Kahramanmaraş’ta Tören Düzenlenecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarın Kahramanmaraş’ta “250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni” düzenlenecek. Bu etkinlik, Azerbaycan hükümeti ve TOKİ işbirliği ile inşa edilen Azerbaycan Mahallesi’nde gerçekleştirilecek.

Önemli Katılımlar

“Birlikte Güçlü Yarınlara” temalı törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılacak. Bu önemli etkinlik, bölgedeki yeniden inşa çalışmalarının sembolik bir ifadesi olacak.

Bakan Kurum’un Mesajı

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zor dünlerden mutlu bugünlere ve birlikte güçlü yarınlara. Bu hikayenin adı Kahramanmaraş.” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeniden inşa edilen Azerbaycan Mahallesi (fotoğrafta) ve Ebrar Sitesi'nin görüntülerini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeniden inşa edilen Azerbaycan Mahallesi (fotoğrafta) ve Ebrar Sitesi'nin görüntülerini paylaştı.

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Bakan Kurum, Yeniden İnşa Edilen Azerbaycan Mahallesi'nin Görüntülerini Paylaştı

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