Bakan Memişoğlu, Kocaeli'de Ebelik Kongresi'nde Normal Doğum Oranlarındaki Düşüşü Açıkladı

Bakan Memişoğlu, Kocaeli'de Ebelik Kongresi'nde Normal Doğum Oranlarını Açıkladı

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "11. Uluslararası/15. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi"nde konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, normal doğum eylem planında kaydedilen ilerlemeleri ve hedeflerini paylaştı. Memişoğlu, eylem planında yer alan 14 eylemden 9'unun tamamlandığını vurgulayarak, uygulamaya geçmeden önceki verilere göre 30. hafta itibariyle primer sezaryen oranında yüzde 1,74, toplam sezaryen oranında ise yüzde 1,78 oranında bir düşüş sağlandığını belirtti.

Ebelerin Önemi ve Sağlık Hizmetleri

Memişoğlu, ebelerin sağlık hizmetlerinde kritik bir role sahip olduğunu ifade ederek, “Ebeler, anne adaylarının kutsal annelik yolculuğunda yanlarında bulunmaktadır.” dedi. Bakan, ayrıca ebelik mesleğini güçlendirmeyi amaçlayan önemli adımlar attıklarını ve ebelerin danışmanlık, eğitim ve rehberlik rollerinin daha görünür hale getirileceğini vurguladı.

Normal Doğumun Önemi

Normal doğumun, annenin ve bebeğin sağlığını olumlu yönde etkileyen bir süreç olduğunu belirten Memişoğlu, sezaryenin ise tıbbi gereklilik durumunda başvurulması gereken bir yöntem olduğunu hatırlattı. Normal doğumun daha hızlı iyileşme süreci ve daha düşük enfeksiyon riski sağladığını belirterek, Dünya Sağlık Örgütü tarafından normal doğum oranının en az yüzde 70 olması gerektiğinin altını çizdi.

Uygulanan Eylem Planları

21. yüzyılda sağlık hizmetlerinde erişilebilirliği artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Bakan, uygulamanın kapsamı hakkında şunları söyledi: “Eylem planı kapsamında 5 bin 600 ebenin meslek içi eğitimlerini başlattık. Ayrıca, günümüzdeki 442 gebelik okulu ile anne adaylarını bilgilendirmek üzere önemli adımlar attık.”

Doğum Farkındalık Kampanyası

Memişoğlu, 3 Ekim 2024 tarihinde başlatılan 'Doğal Olan Normal Doğum Farkındalık' kampanyası ile normal doğum oranlarını artırmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Ayrıca, bütçe azaltma hedefiyle yapılan çeşitli çalışmaların ve kampanyaların sonuçlarını da takip ettiklerini ifade etti.

Programın sonunda, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, Bakan Memişoğlu'na günün anısına bir hediye takdim etti. Kongreye, il yöneticileri, akademisyenler ve ebelik öğrencileri katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "11. Uluslararası/15. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi"ne katılarak konuşma yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "11. Uluslararası/15. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi"ne katılarak konuşma yaptı.