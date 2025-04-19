Bakan Memişoğlu'ndan Bağcılar'da Yeni Hastane Müjdesi

Bakan Memişoğlu, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin Açılışında Konuştu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılışında yaptığı açıklamalarda, bu yeni hastanenin Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte toplamda 900 yatak kapasitesine ulaşılacağını duyurdu.

Yeni Hastanenin Önemi

Memişoğlu, konuşmasında, medeniyetin şifahanelere verdiği önemi vurgulayarak, Türkiye'nin sağlık alanındaki atılımlarıyla Bağcılar'ın sağlık hizmetleri sunumunda yeni bir döneme girdiğini ifade etti. “Bağcılar ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda inşa edilen bu hastane, yakın gelecekte sizlere en iyi şekilde hizmet verecek.” dedi.

İstanbul'un Sağlık Yatırımları

İstanbul'un sağlık hizmetleri konusunda büyük bir gelişim kaydettiğini belirten Memişoğlu, “2002'den itibaren İstanbul'a 41 devasa hastane yatırımı yapıldı. Bunlar, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunan önemli tesislerdir.” şeklinde konuştu.

Hekim Sayısındaki Artış

Memişoğlu, 2002 yılında 92 bin olan hekim sayısının günümüzde 222 bine ulaştığını, ayrıca nitelikli yatak kapasitesinin 18 binden 183 bine çıkarıldığını ifade etti. “Sağlık altyapımızı en üst seviyeye çıkarttık.” dedi.

Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Bakan, vatandaşların sağlıklı yaşamalarını hedeflediklerini belirterek, aile hekimliği ve koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirdiklerini ifade etti. “Toplumumuzun güncel sağlık risklerini azaltmak için büyük çaba sarf ediyoruz.” dedi.

Teknoloji ve Sağlık

Yeni cihazlar geliştirmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği yaptıklarını belirten Memişoğlu, ASELSAN tarafından üretilen kalp akciğer makinesinin hayvan deneylerinin üçüncüsünün tamamlandığını ve bu teknolojinin yakın zamanda hizmete sunulacağını kaydetti.

Son Söz

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlığın her şeyin önünde olduğunu hatırlatarak, vatandaşları sağlıklarına dikkat etmeleri konusunda uyardı ve yeni hastanenin hayırlı olmasını diledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılış törenine katılarak konuşma yaptı.