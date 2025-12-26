DOLAR
Doç. Dr. Mustafa Tosun: Güneş Kremi Kışın da Kullanılmalı

Doç. Dr. Mustafa Tosun, kış aylarında cilt bariyerinin korunması, nemlendirici kullanımı ve güneş kreminin yaz-kış şart olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:51
Doç. Dr. Mustafa Tosun: Güneş Kremi Kışın da Kullanılmalı

Doç. Dr. Mustafa Tosun: Güneş kremi kışın da kullanılmalı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tosun, kış aylarında düşen sıcaklık ve artan rüzgarın cilt kuruluğu ve dermatolojik şikayetleri tetiklediğini söyledi. Tosun, doğru bakım ve cildi beslemenin önemine dikkat çekerek, güneş kremlerinin sadece yazın değil kışın da kullanılabileceğini belirtti.

Cilt bariyeri önemlidir

Soğuk havaların başlamasıyla beraber ciltte kuruluk, çatlama ve dökülme şikayetleri arttı. Hava sıcaklıklarının düşmesi, nem oranının azalması ve rüzgarın sertleşmesi özellikle el, yüz ve bacaklarda hassasiyeti yükseltiyor. Bu dönemde doğal yağ dengesi bozuluyor ve cilt bariyeri zayıflayarak alerjenler, kimyasal maddeler, mikroplar ve soğuk hava gibi dış etkenlere karşı savunmasız hale geliyor.

Bariyer bozulması sadece kurulukla sınırlı kalmayıp; egzama, kaşıntı, kızarıklık ve ikincil enfeksiyonlara yol açabiliyor. İleri yaş grubunda cilt daha ince ve hassas olduğundan, bacaklardaki skuam (kepeklenme, pullanma) gibi bulgular sık görülüyor. Tosun, bu nedenle nemlendirici kullanımının önemine vurgu yaptı: "Mutlaka hastaların günde 2 defa nemlendirici krem kullanmasını özellikle öneriyoruz."

Soğuğa bağlı yanıklar ve korunma önerileri

Tosun, soğukta çalışanlarda görülen "soğuk yanığı" olarak adlandırılan kulak, el ve parmak uçlarındaki kızarıklık, ağrı ve yanık benzeri hasarlara dikkat çekti. Bu kişilerin koruyucu önlemler alması ve tedavilere uyması gerektiğini söyledi.

Hastaların tedavisinde doktorların önerdiği kremlerin kullanılmasının önemini vurgulayan Tosun, deri kanseri ile ilgili şu değerlendirmeyi paylaştı: "Deri kanseri, kış döneminde artış göstermez. Deri kanserinde en büyük etken güneş ışınlarıdır. Yine de biriken dozlarda güneş maruziyeti olacağı için vatandaşların, hem yaz hem kışın güneş kremi kullanmaları gerekiyor."

Tosun ayrıca sabun, deterjan ve antiseptik gibi alerjenlerden uzak durulmasını, ellerin gereksiz yere sık yıkanmamasını ve bilindik, alerjen içermeyen ürünlerin tercih edilmesini önerdi. Özetle, kışın cilt sağlığını korumak için düzenli nemlendirme, koruyucu önlemler ve gerektiğinde tıbbi tedavi şarttır.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

