Bakan Şimşek: Kiraları Kontrol Altına Almak İçin Konut Seferberliği Başlatıyoruz

Bakan Şimşek, Kiraları Kontrol Altına Almak İçin Farklı Stratejiler Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz gün AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, büyük şehirlerdeki yüksek kiraların önüne geçmek amacıyla bir konut seferberliği başlatacaklarını duyurdu. "Kiraları, önümüzdeki dönemde konut seferberliğiyle konut arzını artırarak, daha çok konut üreterek kontrol altına almayı ümit ediyoruz" dedi.

Ekonomik Hedefler ve Bütçe Disiplini

Konuşmasında, uyguladıkları ekonomi programının temel hedefinin ülkenin refahını artırmak olduğunu dile getiren Şimşek, "Programı uygulamaya başladıktan sonra rezervlerimiz rekor seviyelere ulaştı. Kur korumalı mevduatı da 144 milyar dolardan 30 milyar doların altına çektik" ifadelerini kullandı. Ayrıca, deprem nedeniyle bütçede iken, "Bütçe açığımız hala yüksek fakat bu sene bunu da kontrol altına alacağız" şeklinde konuştu.

2024 Yılı için Harcama Disiplini

2024'te kamuda büyük bir harcama disiplini sağladıklarını vurgulayan Şimşek, harcamaların 10 yıl önceye göre 1,2 trilyon lira azaldığını aktardı. "Çünkü istiyoruz ki bütçemizde daha çok kaynak, eğitime, sağlığa, altyapıya, sosyal yardımlara gitsin ama faize gitmesin" dedi.

Enflasyonla Mücadele ve Kiralar

Enflasyonu geçtiğimiz sene yaklaşık yüzde 44'e düşürdüklerini hatırlatan Şimşek, bu yıl için hedefin yüzde 21 olduğunu belirtti. "Hane halkımız biraz daha şüpheyle bakıyor. Onlar hala enflasyonu yüzde 59 civarında bekliyor. Fakat enflasyon inecek. Sadece para politikasıyla değil, arz yönlü politikalarla da düşürmeyi hedefliyoruz" diye ekledi.

Sosyal Konut Seferberliği ve Deprem Bölgesi

Şimşek, konut arzını artırma programlarının başında deprem bölgesinin yeniden inşasının yer aldığını belirtti. "2025'te bütçeden vereceğimiz desteklerle 250 bin sosyal konut yapılması planlanıyor. Bu, deprem konutlarına ilave olacak" ifadesini kullandı. Ayrıca, dar gelirli kesimlere yönelik düşük maliyetli ve uzun vadeli konut projeleri hakkında bilgi verdi.

Gıda Arz Zinciri ve Enerji Desteği

Bakan Şimşek, gıda arzında sulama ve toplulaştırma gibi yatırımlara öncelik vereceklerini de açıkladı. Elektrik sübvansiyonlarının belirli bir süre sonra kaldırılacağı duyurulurken, enerjiye ihtiyaç duyan ailelere destek sağlanmaya devam edileceği belirtildi.

Kadınların İş Gücüne Katılımı

Kadınların iş gücüne katılım oranının AK Parti döneminde ciddi şekilde arttığını belirten Şimşek, bu oranların OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında hala düşük olduğunu ifade etti. Bu başarıların, Türkiye'nin milli gelirine 20 puanlık bir katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Altyapı Yatırımları

Altyapıya 289 milyar dolar yatırım yaptıklarını söyleyen Şimşek, "Önümüzdeki 25-30 yılda altyapıya en az 200 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu kapsamda en büyük önceliğimiz demir yolları" şeklinde konuştu.