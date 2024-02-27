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Bakan Şimşek, kredi kartı düzenlemeleri ve taksitlerin kaldırılacağına yönelik söylemlere son noktayı koydu

Kredi kartı ile ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin açıklamasını paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasada yer alan bilgilerin güvensizlik ortamı yarattığını belirtti ve söylenenlerin aslını yansıtmadığını söyledi.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 10:04
Bakan Şimşek, kredi kartı düzenlemeleri ve taksitlerin kaldırılacağına yönelik söylemlere son noktayı koydu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı taksitlerinin kaldırılması iddialarını yalanladı ve piyasalarda kasıtlı olarak yayılan yanlış haberlere tepki gösterdi. Şimşek, Orta Vadeli Programı dahilinde uygulanacak politikaların seçim sonrası dönemde de devam edeceğini söyledi.

Kredi kartı taksitlerinin kaldırılması iddialarını yalanlayan bir açıklamayı paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı düzenlemesi hakkında konuştu. Şimşek, "Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam" dedi.

"Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır." diyen Bakan Şimşek, Orta Vadeli Programımızda izleyeceğimiz politikaları açıkça belirtti. Şimşek, seçim sonrasında da çalışmaların devam edeceğine vurgu yaptı.

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