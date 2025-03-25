Bakan Tekin, Bursa'da Mesleki Eğitime Dikkat Çekti

Bakan Tekin, Bursa'da Eğitim ve Mesleki Gelişim Üzerine Konuştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'da düzenlenen "Sektör Buluşması ve Protokol İmza Töreni"nde önemli mesajlar verdi. Tekin, ülkenin öğretim altyapısının gelişimine katkıda bulunmayı savunduğunu belirterek, "Ben bu ülkenin milli gelirinin artmasını istiyorum. Üretim kapasitesinin artmasına yönelik adımlar atacağız," dedi.

Mesleki Eğitime Verilen Önem

Bakan Tekin, mesleki eğitime verdiği önemi vurgularken, uygulama eğitimi gören öğrencilerin sorunlarını çözme konusunda çeşitli adımlar attıklarını kaydetti. Bugüne kadar asgari ücretin %30'u ve %50'sine kadar staj ücreti ödeyecek yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Radikal Dönüşüm Hamleleri

Bakan Tekin, meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı çocuklara sigorta yaptıklarını hatırlatarak, "2014-2018 döneminde bu hamleleri hayata geçirirken muhalefet tarafından eleştirildik," diye konuştu. Mesleki eğitimde iş dünyasıyla iş birliği yapmalarına rağmen gelen eleştirilere yanıt vermekten kaçınmadı.

Eleştiriler ve Hedefler

Tekin, eleştirilere rağmen eğitim kalitesini arttırmak ve çocukların beceri kazanmasını sağlamak için kararlı bir duruş sergileyeceklerini vurguladı. "Büyük sanayi tesislerinin içerisinde neredeyse okul açıyoruz. Derdim, bu ülkenin öğretim altyapısının gelişmesine katkıda bulunmak," şeklinde konuştu.

Tören sonunda, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ile BTSO Başkanı İbrahim Burkay arasında iş birliği protokolü imzalandı. Burkay, Bakan Tekin'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.