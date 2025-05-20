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Bakan Tekin: Eğitim Yoluyla Dünya Barışını İnşa Etmeliyiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'daki Dünya Eğitim Forumu'nda eğitim yoluyla dünya barışının sağlanabileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 16:57
Bakan Tekin: Eğitim Yoluyla Dünya Barışını İnşa Etmeliyiz

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Dünya Eğitim Forumu'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'da düzenlenen ve yaklaşık 150 ülkeden bakan ve bakan yardımcısının katıldığı Dünya Eğitim Forumu'nu değerlendirdi. Tekin, eğer dünya barışını inşa etmek istiyorsak, bunun eğitim ve öğretim sisteminden geçeceğini belirtti.

Eğitimde Yeni Teknolojilerin Rolü

Bakan Tekin, Londra’daki etkinliğin eğitimde yoğun katılımlı forumlar arasında yer aldığını ifade ederek, eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı ve gelecekteki adımlar üzerine önemli tartışmalar yapıldığını vurguladı. "Dünyada herkes artık bilgi vermek değil, bilgiyi beceriye dönüştürmek üzere bir eğitim felsefesine geçiş yapıyor," diyen Tekin, 2024-2025 eğitim döneminde Türkiye'de de beceri odaklı bir eğitime geçileceğini kaydetti.

Eğitimde İnovasyon ve Barış

Forumda yapay zeka ve diğer yeni teknolojiler hakkında birçok örnek paylaşıldığını aktaran Tekin, kendi konuşmasında Türkiye'de teknolojinin eğitimdeki rolünü anlattığını belirtti. Tekin, ayrıca eğitim sistemlerinden kaynaklanan insan hakları ihlalleri ve savaşlar konusuna da dikkat çekerek, "Yeni dönemde eğer dünyada barışı inşa edeceksek Atatürk'ün söylediği gibi yurtta ve dünyada barışı inşa edecek bir kuşak yetiştirmemiz gerekiyor," dedi.

Toplumun Huzuru için Sorumluluk

Bakan Tekin, eğitimdeki paradigma değişikliklerine ve müfredat çalışmalarına da değinerek, toplumun huzur içinde yaşaması için gerekli önlemlerin alınmasının önemini vurguladı. "Barış içinde yaşayan bir dünya meydana getirmek için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz," şeklinde konuştu. Ayrıca, dünya genelinde yaşanan çatışmalar ve insan hakkı ihlalleri hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Tekin, bu durumların eğitim yoluyla değiştirilebileceğini belirtti.

Sonuç

Tekin, yeni eğitim paradigmasının barış ve insan haklarını göz ardı etmemesi gerektiğinin altını çizerek, bu konudaki duyarlılığın önemini yineledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'da yaklaşık 150 ülkeden bakan ve bakan yardımcısı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'da yaklaşık 150 ülkeden bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde katılımla düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'nun ardından AA'ya ve TRT'ye özel açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İngiltere programı kapsamında dünyanın en büyük eğitim bakanları...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İngiltere programı kapsamında dünyanın en büyük eğitim bakanları toplantısı olarak kabul edilen “Dünya Eğitim Forumu”na katılarak konuşma yaptı.

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