Bakan Tekin: Eğitimde Verimlilik İçin MEBBYS Hayata Geçiyor

Bakan Tekin, MEBBYS Projesini Tanıttı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEB Bakanlık Yönetim Sistemi Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, "Yaptığımız şey, karar alma sürecimizde attığımız bütün adımları rasyonelleştirmek adına çok önemli" dedi. Bakanlık bünyesindeki 1 milyon 200 bine yaklaşan personelin, eğitimdeki nitelikleri artırmak için harcadığı çabaların altını çizdi.

MEBBYS ile Verimli Kaynak Kullanımı

Bakan Tekin, yapay zeka ve veri analizleri ile kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması, yöneticilere hızlı bilgi akışı sağlanması hedefiyle geliştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Yönetim Sistemi (MEBBYS) projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla, Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlendi.

Tekin, eğitim alanında sağlıklı kararlar almanın önemine dikkat çekerek, büyük verilerin analizinde yaşanan zorluklara vurgu yaptı ve veri toplama sürecinin başladığını duyurdu. Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulaması ile fiziksel altyapının daha verimli kullanılacağını belirtti.

Okul Müdürlerine Anlık Veri Ulaşımı

Tekin, MEBBYS projesinin okul müdürlerine çeşitli konularda anlık veri erişimi sağlayacağını, devamsızlık ve ders notları gibi önemli göstergeleri anında görebileceklerini ifade etti. Bu sayede, öğretmenlerle birlikte gerekli tedbirleri alabileceklerini sözlerine ekledi.

İlçe ve il milli eğitim müdürlerinin de kendi bölgelerine ait verileri analiz edebileceğini anlatan Tekin, bu uygulama ile tüm genel müdürlüklerdeki okullardaki durumu görebilmenin mümkün olacağını vurguladı.

Projenin Beklentileri ve Ekonomik Etkileri

Bakan, MEBBYS projesi ile birlikte kamuoyundaki imajın daha sağlıklı bir şekilde anlaşılacağını ifade ederek, öğretmen ve idarecilere teşekkür etti. "Projemiz faz faz hayata geçiyor. Bütçeden yaptığımız tasarrufu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile paylaştım ve bu durumdan çok mutlu oldu. Proje, ülkenin ekonomik kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlayacak" diyerek projenin önemini belirtti.

Programda, MEBBYS'in tanıtım videosu da izletildi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz kürsüye gelerek desteklerini sundu.

Yapay zeka, eğitim öğretim, insan kaynakları, fiziki altyapı ve yönetim alanlarında veri analizleri yaparak kamu kaynaklarının verimli kullanılması, yöneticilere hızlı ve doğru bilgiler sağlanması amacıyla geliştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Yönetim Sistemi (MEBBYS) Tanıtım Programı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ndegerçekleştirildi.

Yapay zeka, eğitim öğretim, insan kaynakları, fiziki altyapı ve yönetim alanlarında veri analizleri yaparak kamu kaynaklarının verimli kullanılması, yöneticilere hızlı ve doğru bilgiler sağlanması amacıyla geliştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Yönetim Sistemi (MEBBYS) Tanıtım Programı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ndegerçekleştirildi.